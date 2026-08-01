Oto najdłuższy tunel drogowy świata. Znikasz pod ziemią na 24 kilometry

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24,5 kilometra długości, pięć lat intensywnych prac budowlanych i całkowity brak opłat za przejazd. Norweski tunel Lærdal to bezapelacyjnie najdłuższy tunel drogowy świata i prawdziwy majstersztyk współczesnej inżynierii. Łącząc Aurland i Lærdal, ta podziemna arteria uwolniła kierowców podróżujących między Oslo a Bergen od kaprysów pogody i konieczności korzystania z promów.

24,5 kilometra przez serce Norwegii

Tunel Lærdal przebiega przez malownicze regiony Sogn, łącząc miejscowości Aurland i Lærdal. Został oddany do użytku w 2000 roku po pięciu latach prac budowlanych. Jego powstanie umożliwiło stworzenie trasy z Oslo do Bergen, która nie jest już zależna od przepraw promowych. Dla kierowców oznacza to wygodę i niezależność – można pokonać całą trasę samochodem lub autobusem, a przejazd tunelem jest bezpłatny.

Jak wygląda podróż najdłuższym tunelem świata?

Przejazd przez tunel Lærdal to doświadczenie, które pozostaje w pamięci na długo. Po wjeździe do tunelu kierowcy żegnają się z bajkowymi krajobrazami fiordów i norweskim niebem, zanurzając się w długim, szarym korytarzu. Dla wielu towarzyszy temu lekki niepokój – nieczęsto zdarza się bowiem podróżować pod ziemią przez ponad 24 kilometry. Jednak z czasem oczy przyzwyczajają się do ciemności i rytmu jazdy, a sam tunel staje się fascynującą przestrzenią.

Budują pierwszy taki tunel na świecie. Koszty zwalają z nóg, a armatorzy mówią "nie" Rząd Norwegii zdecydował o kontynuacji budowy pierwszego na świecie tunelu dla pełnomorskich statków, mimo że koszty inwestycji wzrosły dwukrotnie. Decyzja ta pozwoliła mniejszościowemu gabinetowi Jonasa Gahr Stoerego utrzymać większość…

Wzdłuż trasy znajdują się zatoczki parkingowe, które umożliwiają zatrzymanie się w razie potrzeby. To ważny element bezpieczeństwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę długość tunelu oraz liczbę przejeżdżających nim pojazdów.

Dłuższy niż w Chinach i Australii. Król jest tylko jeden

Chociaż Norwegia słynie z licznych tuneli drogowych, Lærdal pozostaje bezkonkurencyjny pod względem długości. Dla porównania, tunel WestConnex w Sydney mierzy 22,4 km, a chiński Tianshan-Shengli – 22,1 km.

Norwegowie są przyzwyczajeni do podróżowania podziemnymi trasami, które często stanowią nieodłączny element krajowych szlaków komunikacyjnych. Jednak nawet na tym tle 24,5 kilometra robi ogromne wrażenie – zarówno na mieszkańcach, jak i turystach.