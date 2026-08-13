Oto lotnisko z największą liczbą pasażerów międzynarodowych na świecie. Pokonało Heathrow

RMF24

Lotnisko Inczon pod Seulem przeszło do historii, wyprzedzając londyńskie Heathrow. Stało się najruchliwszym portem lotniczym obsługującym pasażerów międzynarodowych na świecie. Tak wynika z najnowszych danych Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI), na które powołuje się stacja BBC. Co stoi za takim sukcesem koreańskiego portu?

Lotnisko Inczon pod Seulem ma najwięcej pasażerów międzynarodowych na świecie

Lotnisko Inczon pod Seulem ma najwięcej pasażerów międzynarodowych na świecie / Shutterstock

Inczon na szczycie – rekordowy wzrost liczby pasażerów

W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku przez lotnisko Inczon przewinęło się aż 38,4 mln pasażerów międzynarodowych. To wynik, który pozwolił koreańskiemu portowi wyprzedzić dotychczasowego lidera – londyńskie Heathrow, które obsłużyło w tym czasie 37,8 mln osób.

Na trzecim miejscu znalazło się lotnisko Changi w Singapurze z wynikiem 34,5 mln pasażerów.

Jak podkreśla BBC, Inczon zawdzięcza swoją pozycję lidera nie tylko rozwojowi infrastruktury, ale także zmianom na światowej mapie lotniczej.

Inczon zawdzięcza swą pozycję lidera częściowo przekierowaniu fali pasażerów z największych lotnisk na Bliskim Wschodzie z powodu wojny USA z Iranem – informuje BBC.

Transfery do Europy i nowe kierunki

Statystyki pokazują, że liczba pasażerów lecących przez Inczon transferem do Europy wzrosła aż o 63,2 proc. – do 210 tys. osób.

To efekt nie tylko sytuacji geopolitycznej, ale i dynamicznego rozwoju połączeń. Obecnie lotnisko Inczon obsługuje aż 158 destynacji na całym świecie. Dla porównania: z Hongkongu można polecieć do 139 miejscowości, z Szanghaju do 92, a z Tokio do 86.

Według ACI, południowokoreański port lotniczy zanotował w pierwszej połowie roku 18-procentowy wzrost liczby obsługiwanych pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W dwóch ostatnich latach Inczon zajmował trzecie miejsce wśród najruchliwszych lotnisk w ruchu międzynarodowym – teraz jest już na szczycie.

Dubaj poza pierwszą piątką, Atlanta liderem ruchu ogólnego

Zmiany nie ominęły także innych światowych gigantów. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju, które w latach 2024 i 2025 zajmowało drugie miejsce na świecie pod względem wszystkich pasażerów, w tym roku prawdopodobnie wypadnie z pierwszej piątki.

Warto dodać, że pod względem całkowitego ruchu pasażerskiego – obejmującego zarówno loty krajowe, jak i zagraniczne – od lat króluje lotnisko w Atlancie w USA. W ubiegłym roku obsłużyło ono ponad 106 mln pasażerów.

W Europie najruchliwszym portem lotniczym pozostaje Heathrow, które w 2025 roku obsłużyło ponad 84 mln pasażerów.

