Ostrzeżenie z USA uratowało Moskwę przed zamachem? Nieletni w rękach służb

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Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu niepełnoletniego Rosjanina, który groził przeprowadzeniem zamachu terrorystycznego w moskiewskim kompleksie pałacowo-parkowym Carycyno – podała agencja Interfax. Akcja służb miała miejsce na podstawie informacji od Stanów Zjednoczonych, które ostrzegły Rosję przed możliwym atakiem.

Nieletni w rękach rosyjskich służb

Zatrzymany Rosjanin, który groził zamachem, opublikował na TikToku swoje zdjęcia m.in. w odzieży taktycznej, kominiarce, a także z przedmiotem przypominającym broń automatyczną. Akcesoria i odzież widoczne w materiałach zamieszczonych w serwisie społecznościowym służby znalazły w jego miejscu zamieszkania.

Jak podała FSB, nieletni opublikował też zdjęcia wykonane w Carycynie z podpisem „znalazłem miejsce”.

Co więcej, w telefonie Rosjanina ujawniono „znaczną ilość zapytań dotyczących dokonanych aktów terroru, masowych zabójstw i innych aktów przemocy”. Miał także subskrybować neonazistowski kanał na Telegramie.

Ostrzeżenie z USA

Ambasada USA w Moskwie w sobotę ostrzegła przed możliwym atakiem terrorystycznym w Carycynie. FSB potwierdziła, że została o tym poinformowana przez stronę amerykańską. To właśnie na tej podstawie dokonano zatrzymania.

„Jesteśmy wdzięczni stronie amerykańskiej za przekazane informacje” – podkreśliły rosyjskie służby, cytowane przez Interfax.

FSB przekazała, że na podstawie informacji od USA odwołano zaplanowane imprezy kulturalno-masowe w Carycynie, a także „wzmocniono środki ochrony w jego okolicy”. Z doniesień medialnych wynika, że ewakuowano ludzi z odbywającego się tam wówczas koncertu.

Położone na południu Moskwy muzeum-rezerwat Carycyno jest XVIII-wiecznym kompleksem pałacowo-parkowym. Wzniesiono go z inicjatywy carycy Katarzyny II. To chętnie odwiedzane miejsce wypoczynku i ośrodek kulturalny. Odbywają się tam wystawy, koncerty i festiwale.