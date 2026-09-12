Ostrzeżenia o Al-Kaidzie i bin Ladenie? CIA ujawniła tajne raporty sprzed 11 września

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11 września, w 25. rocznicę zamachów CIA opublikowała kilkadziesiąt odtajnionych codziennych raportów wywiadowczych dla prezydentów USA Billa Clintona i George'a W. Busha z informacjami o możliwych planach Al-Kaidy i jej przywódcy Osamy bin Ladena. W jednym z raportów ostrzegano o możliwym ataku na amerykańskie miasto. Użyty miał być samolot.

W dokumentach było wspomnienie o samolocie wypełnionym materiałami wybuchowymi

CIA odtajniła łącznie 71 dokumentów, które trafiały na biurka prezydenta w okresie między lutym 1998 roku i wrześniem 2001 roku, z czego 69 nie było wcześniej znanych. Jak zaznacza „New York Times” tego typu opracowania dla prezydentów - President's Daily Brief, PDB - należą do najpilniej strzeżonych dokumentów i zwykle odtajnia się je dopiero po ok. 40 latach, żeby nie narazić źródeł ani nie wywołać napięć z sojusznikami.

Mimo to większość PDB nie odkrywa żadnych przełomowych informacji, choć potwierdza, że zarówno Clinton, jak i Bush byli wielokrotnie informowani o zagrożeniu ze strony Al-Kaidy i potencjalnych atakach, choć nie były one konkretne.

3051 dzieci straciło rodzica. Te liczby związane z atakiem 11 września porażają Liczba dzieci, które straciły rodzica: 3051. Stosunek zmarłych mężczyzn do kobiet: 3:1. Łączna liczba ofiar: 2977. Liczba krajów, z których pochodziły: 90. Liczba zamachowców: 19. Liczba ton gruzu usuniętych z miejsca zamachu: 1,8 miliona. To tylko…

25 lat temu zamachy z 11 września zadały cios naszemu narodowi, ale nas nie złamały. Pokolenia oficerów CIA poświęciły swoje kariery, by wymierzyć sprawiedliwość za naszych poległych Amerykanów i zapewnić, że Al-Kaida już nigdy nie wyrządzi krzywdy naszemu krajowi - oświadczył dyrektor CIA John Ratcliffe.

Jednym z najciekawszych dokumentów jest raport z września 1998 r., w którym przytacza się ocenę informatora amerykańskiego wywiadu o tym, że „ta sama grupa, która odpowiada za zamachy w Afryce (ambasady USA w Kenii i Tanzanii - przyp. red.), może wlecieć samolotem wypełnionym materiałami wybuchowymi w amerykańskie miasto”.

To samo źródło przekazało, że bin Laden pod koniec sierpnia mówił, że jego „preferowaną opcją” jest uderzenie w USA „na ich własnej ziemi, w Waszyngtonie”. Jednocześnie CIA zastrzegła, że wywiad „nie dostarcza rozstrzygających informacji” o zamiarach bin Ladena.

„Wyniki dwóch lat planowania”

W zestawie dokumentów jest też raport sytuacyjny przesłany do Białego Domu o godz. 4 rano 12 września 2001 roku. CIA pisała w nim, że ekstremiści w Afganistanie wiedzieli o zbliżających się atakach, a bin Laden kilka tygodni wcześniej pokłócił się z przywódcą talibów mułłą Omarem. Miał go ostrzegać, że nie może odwołać będącej w toku operacji, dodając, że „wyrządzą USA wielkie szkody”.

Według raportu jeden z Arabów w Kandaharze nazwał zamachy wynikiem „dwóch lat planowania” i „początkiem gniewu”. Agencja oceniała, że celem mogły być również Kapitol i Biały Dom. Raport odnotowywał też, że w nocy zebrała się Rada Północnoatlantycka NATO, by wyrazić solidarność z USA.

W zbiorze znalazł się też już wcześniej znany raport odtajniony pod presją komisji ds. zamachu zatytułowany „Bin Laden zdeterminowany, by uderzyć w USA”.

W analizie z 3 sierpnia 1999 roku, przygotowanej na prośbę wysokich rangą urzędników administracji Clintona, CIA rozważała, czy zbierane informacje nie są celową dezinformacją.

Różnorodność celów wymienianych w raportach, w połączeniu z dużą liczbą osób powiązanych z bin Ladenem zgłaszających się z własnej inicjatywy, sugeruje celowe wprowadzanie nas w błąd - pisali analitycy.

Raport z 24 lipca 2001 roku informował, że „po raz drugi w ciągu dwóch tygodni oczekiwana, bliska w czasie operacja terrorystyczna sponsorowana przez bin Ladena została odłożona, ale przygotowania do innych ataków w najbliższym czasie mogą nadal trwać”. Wspominał też o podejrzanej aktywności osób, które miesiąc wcześniej otrzymały zaszyfrowaną wiadomość.

Atak nastąpił 11 września, ostatni raport złożono 28 sierpnia

Ostatni opublikowany raport sprzed zamachów pochodzi z 28 sierpnia 2001 roku. Podtrzymywał on, że Al-Kaida pozostaje zagrożeniem, ale nie wspominał o atakach na terytorium USA ani z użyciem samolotów. Jako możliwe metody wymieniał zabójstwa, uprowadzenia, użycie rakiet, moździerzy i innej broni dalekiego zasięgu oraz „prymitywne ataki chemiczne lub biologiczne”.

Podczas briefingu przed publikacją dokumentów analitycy CIA przyznali amerykańskim dziennikarzom, że przed 11 września terroryzm nie był priorytetem wywiadu, a informacje o Al-Kaidzie były wyrywkowe. Wysoka rangą analityczka ds. zwalczania terroryzmu oceniła, że pozyskiwanie informacji od osobowych źródeł wywiadowczych było „nienajlepsze”. Agencja wiedziała, że Al-Kaida chce zaatakować Amerykę, ale sygnały ginęły w natłoku innych informacji, a niemal wszystkie ostrzeżenia były mgliste.

Wzruszający hołd dla ofiar 11 września. Amerykański żołnierz zagrał „Ciszę” z wieży Mariackiej Na krakowskim Rynku Głównym rozbrzmiała dziś wyjątkowa melodia. Z wieży Kościoła Mariackiego popłynął wojskowy utwór „Cisza” w wykonaniu amerykańskiego żołnierza i trębacza, sierżanta sztabowego Victora DeJesusa. W ten symboliczny sposób Kraków…

To był największy zamach terrorystyczny w historii świata

11 września 2001 roku 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Był to wtorek, godz. 8:46 w Nowym Jorku - 14:46 czasu polskiego. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W najbardziej śmiercionośnym zamachu terrorystycznym w historii USA zginęło 2996 osób, a tysiące zostały ranne. Po tej tragedii NATO po raz pierwszy uruchomiło art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego.