Ostrzelał uczniów przed budynkiem liceum. Osoby w stanie krytycznym

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorkowy poranek w Turgutlu na zachodzie Turcji w prowincji Manisa. Sprawca ostrzelał uczniów szkoły średniej. Co najmniej osiem osób zostało rannych - przekazała agencja Reutera za mediami lokalnymi.

Atak przed budynkiem szkoły

„W pobliżu Anatolijskiego Liceum Zawodowo-Technicznego im. Inci Uzmez w Turgutlu odnotowano incydent z użyciem broni palnej. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano policję oraz służby medyczne; trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez nasze służby. O dalszym przebiegu wydarzeń będziemy informować opinię publiczną” - przekazało w oświadczeniu na platformie X biuro gubernatora prowincji Manisa.

Dwie osoby są w stanie krytycznym - poinformowała stacja NTV. Sprawca został zatrzymany - podało lokalne biuro gubernatora.

Do ataku doszło na zewnątrz budynku szkoły. Wiadomość o ataku wywołała panikę. Doniesienia o uzbrojonym napastniku strzelającym w szkole sprawiły, że przed budynkiem zgromadził się tłum.

Doszło do przepychanek między funkcjonariuszami a zaniepokojonymi rodzicami próbującymi dotrzeć do swoich dzieci, podczas gdy policja starała się utrzymać kordon bezpieczeństwa wokół szkoły.

Strzelanina w Bukownie: Nie żyje 44-latek W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj został postrzelony w gminie Bukowno koło Olkusza w Małopolsce. Przypomnijmy, w niedzielne popołudnie 52-latek ranił tam dwie osoby.

Strzelaniny w Turcji

W tym roku w Turcji doszło już do dwóch strzelanin w szkołach - przypomniała agencja AP.

W kwietniu 14-letni uczeń otworzył ogień w dwóch klasach swojej szkoły w południowo-wschodniej prowincji Kahramanmaras, zabijając dziewięciu uczniów i nauczycieli oraz raniąc 13. Napastnik został zastrzelony przez policję.

Dzień wcześniej 16 osób, głównie uczniów, zostało rannych, gdy były uczeń otworzył ogień w szkole średniej w pobliskiej prowincji Sanliurfa. Napastnik później popełnił samobójstwo.