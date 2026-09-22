Ostrzelał uczniów przed budynkiem liceum. Osoba w stanie krytycznym

Atak przed budynkiem szkoły
„W pobliżu Anatolijskiego Liceum Zawodowo-Technicznego im. Inci Uzmez w Turgutlu odnotowano incydent z użyciem broni palnej. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano policję oraz służby medyczne; trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez nasze służby. O dalszym przebiegu wydarzeń będziemy informować opinię publiczną” - przekazało w oświadczeniu na platformie X biuro gubernatora prowincji Manisa.
Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym - poinformowała stacja NTV.
Do ataku doszło na zewnątrz budynku szkoły. Wiadomość o ataku wywołała panikę. Doniesienia o uzbrojonym napastniku strzelającym w szkole sprawiły, że przed budynkiem zgromadził się tłum.
Doszło do przepychanek między funkcjonariuszami a zaniepokojonymi rodzicami próbującymi dotrzeć do swoich dzieci, podczas gdy policja starała się utrzymać kordon bezpieczeństwa wokół szkoły.
Strzelaniny w Turcji
W tym roku w Turcji doszło już do dwóch strzelanin w szkołach - przypomniała agencja AP.
W kwietniu 14-letni uczeń otworzył ogień w dwóch klasach swojej szkoły w południowo-wschodniej prowincji Kahramanmaras, zabijając dziewięciu uczniów i nauczycieli oraz raniąc 13. Napastnik został zastrzelony przez policję.
Dzień wcześniej 16 osób, głównie uczniów, zostało rannych, gdy były uczeń otworzył ogień w szkole średniej w pobliskiej prowincji Sanliurfa. Napastnik później popełnił samobójstwo.