Ostre słowa Netanjahu na forum ONZ. Nazwał atak na Iran najłatwiejszą decyzją w swoim życiu

RMF24

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, przemawiając w czwartek do światowych liderów podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, stwierdził, że decyzja o ataku na Iran należała do najprostszych w jego politycznej karierze. Słowa te wywołały natychmiastową reakcję zgromadzonych – kilkudziesięciu delegatów opuściło salę, a z widowni rozległy się zarówno okrzyki poparcia, jak i głośne buczenie.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Khalilur Rahman kilkakrotnie musiał interweniować, apelując o zachowanie porządku podczas wystąpienia izraelskiego premiera.

Netanjahu nie krył oburzenia postawą delegatów, którzy zdecydowali się opuścić salę. Nazwał ich „moralnymi tchórzami”, podkreślając, że Izrael, broniąc własnego bezpieczeństwa, chroni także interesy wielu innych państw.

Premier Izraela ujawnił również, że przywódcy niektórych krajów, których przedstawiciele wyszli z sali, prywatnie dziękują Izraelowi za działania wymierzone w irański program nuklearny.

Broniąc siebie, Izrael broni również wielu krajów, których delegaci właśnie opuścili tę salę – powiedział Netanjahu. Dodał, że zniszczenie irańskiej broni jądrowej spotkało się z uznaniem ze strony światowych przywódców, choć wyrażanym nieoficjalnie.

Premier ostro skrytykował również burmistrza Nowego Jorku, Zohrana Mamdaniego, który wcześniej nazwał go "zbrodniarzem wojennym". Netanjahu zarzucił mu wspieranie Hamasu, co nie znajduje potwierdzenia w faktach. W swoim przemówieniu premier nie szczędził też krytyki wobec przywódców Europy Zachodniej, oskarżając ich o uleganie "antysemickim tłumom", a także wobec Kataru i Turcji, które według niego rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat Izraela.

Netanjahu zaznaczył, że to „Izrael zapobiegł ludobójstwu” i odrzucił wszelkie oskarżenia o ten czyn.

Wybory coraz bliżej

Wystąpienie Netanjahu miało wyraźnie kampanijny charakter. Przypomnijmy, że do wyborów w Izraelu pozostało mniej niż pięć tygodni, a sondaże nie są dla obecnego premiera korzystne. Przemówienie transmitowano na żywo w izraelskiej telewizji, a w Nowym Jorku pojawiły się setki billboardów i samochodów z hasłami popierającymi Izrael i krytykującymi Iran.

Netanjahu, najdłużej urzędujący premier w historii Izraela, wykorzystał także rekwizyty – m.in. pager, który miał symbolizować atak na członków Hezbollahu w Libanie, oraz odbiornik Starlink, który, jak stwierdził, zostawi delegacji irańskiej, by "mogli swobodnie opowiedzieć swoją historię w mediach społecznościowych".

Brak spotkania z prezydentem USA

Warto zauważyć, że podczas tej wizyty Netanjahu nie miał zaplanowanego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Mimo to w swoim przemówieniu premier nie szczędził pochwał pod adresem amerykańskiego przywódcy, dziękując mu za "odważne przywództwo" i podkreślając, że w walce Izraela "z barbarzyńcami" nie miał lepszego partnera niż Trump.

W trakcie wizyty izraelskiego premiera w Nowym Jorku doszło do licznych protestów. Kilkuset demonstrantów zebrało się w pobliżu siedziby ONZ, blokując ruch i skandując hasła: "Przestańcie zbroić Izrael, pozwólcie Gazie żyć" oraz "Przestańcie zbroić Izrael, pozwólcie Iranowi żyć". Policja zatrzymała część protestujących.