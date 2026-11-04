Ostre przedmioty w cukierkach na Halloween nie tylko w Polsce. Głosy z innych krajów Europy

W Austrii do tej pory zgłoszono siedemnaście przypadków znalezienia niebezpiecznych przedmiotów w cukierkach. Minister spraw wewnętrznych tego kraju, Gerhard Karner, stanowczo potępił działania sprawców, określając je jako „podłe i perfidne”.
Austriacka policja podkreśla jednak, że na obecnym etapie śledztwa nie udało się ustalić, czy przypadki te są ze sobą powiązane. Funkcjonariusze apelują do rodziców, by w razie podejrzenia połknięcia ciała obcego przez dziecko natychmiast zgłaszali się do lekarza, jednocześnie prosząc o unikanie paniki.
Podobne incydenty odnotowano również w Polsce – na Pomorzu czworo dzieci znalazło w swoich cukierkach ostre przedmioty. Jedno z dzieci zraniło się w język i trafiło do szpitala.
Niepokojące sygnały napływają także z Niemiec, gdzie władze zarejestrowały kilka podobnych przypadków.
Na Węgrzech policja zaapelowała do świadków o pomoc w ustaleniu tożsamości osoby, która podczas ulicznej zabawy w dwóch miejscowościach pod Budapesztem rozdawała dzieciom niebezpieczne słodycze.