Ośmiu próbowało odebrać sobie życie. Marynarka USA potwierdza

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Ośmiu marynarzy służących w lotniskowcowej grupie uderzeniowej USS „Abraham Lincoln” podjęło próby samobójcze od początku przedłużonej misji związanej z wojną USA przeciw Iranowi – wynika z listu pełniącego obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hunga Cao do senator Kirsten Gillibrand. Treść pisma opisał brytyjski „The Guardian”.

„Od początku rozmieszczenia Lincolna w całej grupie uderzeniowej odnotowano łącznie osiem prób samobójczych” – napisał Cao, odpowiadając w imieniu sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. „Liczba ta obejmuje załogę Lincolna oraz marynarzy ze skrzydła lotniczego lotniskowca, grupy uderzeniowej i sztabu eskadry niszczycieli, niszczycieli eskortujących oraz wszystkich zaokrętowanych eskadr lotniczych”.

Odpowiedź Cao jako pierwsza opisała stacja CNN.

Długa misja i sygnały o kryzysie

Załoga USS „Abraham Lincoln” spędziła na morzu 286 dni – przypomina „The Guardian”. Opuściła jednostkę 1 września w tajskim mieście wypoczynkowym. Misja miała zakończyć się w maju, lecz została przedłużona z powodu nierozstrzygniętej wojny.

USS Abraham Lincoln w pobliżu portu Laem Chabang w Tajlandii, 02.09.2026 r. (fot. ANTHONY WALLACE) / AFP/East News

W sierpniu wojskowe gazety informowały o pogarszającym się stanie psychicznym marynarzy, w tym o kilku próbach skoku za burtę. Demokraci zażądali wówczas zbadania warunków panujących na okręcie.

Mają dość, próbują skakać za burtę. Okręt 9. miesiąc na morzu Narasta kryzys psychiczny na pokładzie amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln. Jak informują amerykańskie gazety wojskowe: „Navy Times” i „Stars and Stripes”, podczas rekordowo długiej misji miało dojść do kilku prób skoczenia za burtę.…

Według Cao, w marcu koledzy powstrzymali jednego z marynarzy przed skokiem do morza. W sierpniu inny członek załogi znalazł się za burtą, ale został uratowany, otrzymał pomoc medyczną i – jak przekazał Cao – „został przeniesiony z okrętu, aby otrzymać dalszą opiekę”.

Braki w zaopatrzeniu

Amerykańska stacja informacyjna MS Now informowała w sierpniu o niedoborach i zaniedbaniach związanych z warunkami na USS Abraham Lincoln – pleśni w prysznicach oraz malejących zapasach żywności, mydła i innych podstawowych artykułów.

Cao przyznał, że czasowo liczbę dań głównych zmniejszono z dwóch do jednego. Decyzję „wprowadzono, by zoptymalizować wytrzymałość i zapewnić stałą obecność na stanowisku” – wyjaśnił. Dodał, że codziennie wydawano cztery zbilansowane pod względem odżywczym posiłki. Potwierdził również opóźnienia w uzupełnianiu zapasów dla załogi.

Spór o odpowiedzialność

Gdy pojawiały się informacje o niskim morale na USS „Abraham Lincoln”, Pete Hegseth przekonywał, że media „całkowicie błędnie przedstawiły” sytuację. Dbamy o to, by każdy okręt, każda załoga i każdy kapitan mieli w każdej chwili wszystko, co możemy im zapewnić – mówił w sierpniu.

Gillibrand oceniła jednak w rozmowie z „Guardianem”, że „to, co Trump i sekretarz Hegseth odrzucali jako ‘fałszywe wiadomości’, okazało się poważnymi i pogarszającymi się warunkami dla naszych żołnierzy”. Nasi żołnierze i ich rodziny każdego dnia ponoszą ogromne wyrzeczenia, a prezydent zlekceważył ich w sposób jawnie pozbawiony szacunku – dodała.

Przedstawiciel amerykańskiej marynarki zapewnił z kolei, że „Marynarka Wojenna i jej sekretarz są bardzo zaangażowani w sprawy zdrowia, dobrostanu i morale marynarzy”.

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