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Osierociła trójkę dzieci. Rodzina zastrzelonej przez agenta ICE pozywa urzędników Donalda Trumpa

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 października (06:47)

Rodzina Renee Good, kobiety zastrzelonej w styczniu w Minneapolis, złożyła w czwartek dwa pozwy federalne. Jeden pozew jest przeciwko agentowi amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), który ją postrzelił. Drugi jest przeciwko kilku wysoko postawionym urzędnikom administracji Donalda Trumpa.

Osierociła trójkę dzieci. Rodzina zastrzelonej przez agenta ICE pozywa urzędników Donalda Trumpa
Renee Good została zastrzelona przez agenta ICE 7 stycznia, zdj. ZUMA Press Wire/Shutterstock /East News
  • Rodzina Renee Good, zastrzelonej w styczniu w Minneapolis podczas protestu przeciwko polityce ICE, złożyła dwa pozwy federalne: jeden przeciwko agentowi ICE, który ją zastrzelił, a drugi przeciwko wysokim urzędnikom administracji Donalda Trumpa.
  • Agent ICE Jonathan Ross twierdzi, że działał w samoobronie, a Departament Bezpieczeństwa Krajowego określił Good jako „terrorystkę wewnętrzną”.
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Do tragedii doszło 7 stycznia. 37-letnia Renee Good - obywatelka USA i matka trójki dzieci - dołączyła do żony w proteście przeciwko rozmieszczeniu w Minneapolis tysięcy agentów ICE w ramach polityki masowych deportacji wprowadzonej przez administrację Trumpa.

Kobieta została postrzelona i zabita w swoim samochodzie przez agenta ICE Jonathana Rossa. Mężczyzna utrzymuje, że działał w samoobronie. Departament Bezpieczeństwa Krajowego stwierdził, że dopuściła się „aktu terroryzmu wewnętrznego”. Liczne nagrania wideo z tego zdarzenia pokazują jednak, że Good próbowała odjechać z miejsca. 47-sekundowe wideo z kamery telefonu agenta pokazuje, że Good rozmawiała z agentem tuż przed strzałami. Po strzałach na nagraniu słychać męski głos, który wypowiada przekleństwa pod adresem 37-latki.

Biały Dom bronił działań agenta ICE

Krótko po śmierci Good Todd Blanche, ówczesny zastępca prokuratora generalnego USA, oświadczył, że nie widzi podstaw do wszczęcia śledztwa w sprawie naruszenia praw obywatelskich. Kilka dni później Departament Sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie relacji między Beccą Good, partnerką zmarłej, a grupami protestujących.

Po zabiciu Good Biały Dom bronił działań ICE, a administracja utrudniała władzom stanowym dostęp do dowodów w tej sprawie.

Domagają się odszkodowania za cierpienie Renee Good

Teraz pozwy przeciwko agentowi ICE i przedstawicielom administracji Donalda Trumpa złożyła rodzina Renee Good - jej żona Becca Good i jej brat Brent Ganger.

W jednym z nich prawnicy żony i brata Gooda zarzucają bezprawne spowodowanie śmierci i domagają się odszkodowania za „ogromne cierpienie, jakiego Renee doświadczyła w ostatnich chwilach swojego życia, a także za głębokie i trwałe straty, jakie jej śmierć spowodowała w rodzinie”.

„Domagamy się również odszkodowania dla Bekki Good, która stała kilka metrów od samochodu pary, gdy agent ICE oddał w jej kierunku trzy strzały, i patrzyła, jak umiera jej partnerka” – napisano w pozwie.

„Pokojowe zgromadzenia, wolność słowa, a nawet wyrażanie sprzeciwu są prawami chronionymi. Jednak rząd wypaczył korzystanie z tych praw, stosując przemoc i działając z ekstremalną i niekonstytucyjną siłą, powodując poważne szkody. Wiele z tych nielegalnych przypadków użycia siły zakończyło się śmiercią – w tym śmiercią amerykańskiej matki trójki dzieci, Renee Good… Dzisiejsze działania prawne wymagają pociągnięcia do odpowiedzialności za niezliczone naruszenia prawa, konstytucji i własnych przepisów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego regulujących użycie siły” – czytamy w pozwie.

„Zabijanie niewinnych Amerykanów przez agentów rządu”

W drugim pozwie zarzuca się spisek mający na celu ingerencję w prawa obywatelskie przez wysokich rangą urzędników federalnych i federalnych agentów ds. egzekwowania prawa imigracyjnego. Wymienia się w nim nazwiska m.in. Jonathana Rossa, agenta ICE, który zastrzelił Good, byłą sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, zastępcy szefa personelu Białego Domu i architekta radykalnej polityki imigracyjnej USA Stephena Millera, a także byłego funkcjonariusza amerykańskiej straży granicznej Gregory'ego Bovino, którzy mieli „odegrać rolę w śmierci Renee Good”.

Brent Ganger, brat Renee Good, powiedział w czwartek dziennikarzom, że od zabicia jego siostry nie zaszła zmiana w postępowaniu administracji Trumpa. Zabijanie niewinnych Amerykanów przez agentów rządu, finansowanych przez podatników, (...) powinno zaalarmować każdego Amerykanina - podkreślił.


Źródło: RMF24
Tagi: ICE
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