Osierociła trójkę dzieci. Rodzina zastrzelonej przez agenta ICE pozywa urzędników Donalda Trumpa

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Rodzina Renee Good, kobiety zastrzelonej w styczniu w Minneapolis, złożyła w czwartek dwa pozwy federalne. Jeden pozew jest przeciwko agentowi amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), który ją postrzelił. Drugi jest przeciwko kilku wysoko postawionym urzędnikom administracji Donalda Trumpa.

Do tragedii doszło 7 stycznia. 37-letnia Renee Good - obywatelka USA i matka trójki dzieci - dołączyła do żony w proteście przeciwko rozmieszczeniu w Minneapolis tysięcy agentów ICE w ramach polityki masowych deportacji wprowadzonej przez administrację Trumpa.

Kobieta została postrzelona i zabita w swoim samochodzie przez agenta ICE Jonathana Rossa. Mężczyzna utrzymuje, że działał w samoobronie. Departament Bezpieczeństwa Krajowego stwierdził, że dopuściła się „aktu terroryzmu wewnętrznego”. Liczne nagrania wideo z tego zdarzenia pokazują jednak, że Good próbowała odjechać z miejsca. 47-sekundowe wideo z kamery telefonu agenta pokazuje, że Good rozmawiała z agentem tuż przed strzałami. Po strzałach na nagraniu słychać męski głos, który wypowiada przekleństwa pod adresem 37-latki.

​Była matką trójki dzieci, poetką. W USA wrze po zastrzeleniu Renee Good Kobieta zastrzelona przez agenta imigracyjnego w Minneapolis to Renee Nicole Good, 37-letnia matka trójki dzieci, która niedawno przeprowadziła się do miasta. Była nagradzaną poetką, gitarzystką-amatorką. Według władz lokalnych pełniła funkcję…

Biały Dom bronił działań agenta ICE

Krótko po śmierci Good Todd Blanche, ówczesny zastępca prokuratora generalnego USA, oświadczył, że nie widzi podstaw do wszczęcia śledztwa w sprawie naruszenia praw obywatelskich. Kilka dni później Departament Sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie relacji między Beccą Good, partnerką zmarłej, a grupami protestujących.

Po zabiciu Good Biały Dom bronił działań ICE, a administracja utrudniała władzom stanowym dostęp do dowodów w tej sprawie.

Tragedia na ulicy Minneapolis. Pokazano nowe nagranie z interwencji agenta ICE W sieci pojawiło się nowe nagranie ze środowego zdarzenia w Minneapolis w USA. Agent amerykańskiej służby imigracyjnej (ICE) śmiertelnie postrzelił wówczas kobietę. 47-sekundowy film, opublikowany przez konserwatywny portal Alpha News, pokazuje…

Domagają się odszkodowania za cierpienie Renee Good

Teraz pozwy przeciwko agentowi ICE i przedstawicielom administracji Donalda Trumpa złożyła rodzina Renee Good - jej żona Becca Good i jej brat Brent Ganger.

W jednym z nich prawnicy żony i brata Gooda zarzucają bezprawne spowodowanie śmierci i domagają się odszkodowania za „ogromne cierpienie, jakiego Renee doświadczyła w ostatnich chwilach swojego życia, a także za głębokie i trwałe straty, jakie jej śmierć spowodowała w rodzinie”.

„Domagamy się również odszkodowania dla Bekki Good, która stała kilka metrów od samochodu pary, gdy agent ICE oddał w jej kierunku trzy strzały, i patrzyła, jak umiera jej partnerka” – napisano w pozwie.

„Pokojowe zgromadzenia, wolność słowa, a nawet wyrażanie sprzeciwu są prawami chronionymi. Jednak rząd wypaczył korzystanie z tych praw, stosując przemoc i działając z ekstremalną i niekonstytucyjną siłą, powodując poważne szkody. Wiele z tych nielegalnych przypadków użycia siły zakończyło się śmiercią – w tym śmiercią amerykańskiej matki trójki dzieci, Renee Good… Dzisiejsze działania prawne wymagają pociągnięcia do odpowiedzialności za niezliczone naruszenia prawa, konstytucji i własnych przepisów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego regulujących użycie siły” – czytamy w pozwie.

„Zabijanie niewinnych Amerykanów przez agentów rządu”

W drugim pozwie zarzuca się spisek mający na celu ingerencję w prawa obywatelskie przez wysokich rangą urzędników federalnych i federalnych agentów ds. egzekwowania prawa imigracyjnego. Wymienia się w nim nazwiska m.in. Jonathana Rossa, agenta ICE, który zastrzelił Good, byłą sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, zastępcy szefa personelu Białego Domu i architekta radykalnej polityki imigracyjnej USA Stephena Millera, a także byłego funkcjonariusza amerykańskiej straży granicznej Gregory'ego Bovino, którzy mieli „odegrać rolę w śmierci Renee Good”.

Brent Ganger, brat Renee Good, powiedział w czwartek dziennikarzom, że od zabicia jego siostry nie zaszła zmiana w postępowaniu administracji Trumpa. Zabijanie niewinnych Amerykanów przez agentów rządu, finansowanych przez podatników, (...) powinno zaalarmować każdego Amerykanina - podkreślił.