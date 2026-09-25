Ormuz za sankcje? USA i Iran szukają drogi do porozumienia

RMF24

USA i Iran rozważają porozumienie etapowe, które zakładałoby ponowne otwarcie przez Teheran cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie przez Waszyngton blokady irańskich portów – podał Bloomberg. Według agencji przedstawiciele obu państw rozmawiali w czwartek przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W mediacjach uczestniczą dyplomaci z Kataru.

Proponowany układ przypomina memorandum z połowy czerwca, po którym doszło do krótkotrwałego, kilkutygodniowego rozejmu.

„Financial Times” poinformował, że szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi przedstawił USA nową propozycję. Zgodnie z nią w ciągu tygodnia miałyby ustać walki, USA zniosłyby blokadę portów, sankcje oraz odmroziły irańskie aktywa.

Ormuz zostałby otwarty ostatniego dnia - oświadczył Aragczi.

Dopiero potem miałyby ruszyć rozmowy dotyczące innych kwestii, w tym irańskiego programu nuklearnego.

Biały Dom przekazał, że Donald Trump pozostaje otwarty na negocjacje, lecz podkreśla silną pozycję USA wynikającą z sankcji i blokady morskiej.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapowiedział natomiast, że swoboda żeglugi przez Ormuz nie zostanie przywrócona, dopóki utrzymywane będą sankcje i blokada. W wyemitowanym w czwartek wywiadzie dla Fox News mówił: Nie zamknęliśmy cieśniny Ormuz.

Była otwarta bez żadnych podstaw prawnych ani ram prawnych. To oni nas zaatakowali – powiedział przywódca.

We wtorek Trump powiedział dziennikarzom, że przedstawiciele władz USA i Iranu rozmawiali w Nowym Jorku przy okazji licznych spotkań na forum ONZ. Specjalny wysłannik Białego Domu, Steve Witkoff, poinformował w tym tygodniu w mediach społecznościowych, że mediatorzy spędzili znaczną część dnia na kursowaniu między przedstawicielami USA a strony irańskiej w trakcie przedłużających się rozmów.