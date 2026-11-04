Orlen wycofa się z Litwy? Jest reakcja litewskiego ministra

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Litwa odpowiada na słowa prezesa Orlenu w sprawie rafinerii w Możejkach. „Nie mam absolutnie żadnych informacji o planowanym wycofaniu się spółki z Litwy” – powiedział w środę mediom minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikszas.

Co dalej z inwestycją Orlenu w Możejkach?

Co dalej z inwestycją Orlenu w Możejkach? / Shutterstock

Litwa nic nie wie

Nie mam żadnych informacji o planowanym wycofaniu się spółki z Litwy – powiedział litewski minister.

Strona litewska nie ma wystarczających danych, by rozważać różne scenariusze, a także nie wiadomo, co mogą one oznaczać oraz do czego prowadzić - mówił Grikszas, cytowany przez litewskie media.

Na razie nie przywiązywałbym do tego nadmiernej wagi - zaznaczył.

Orlen odkrywa ogromne złoża gazu. Afrodyta zaskakuje rozmiarem i potencjałem Orlen Upstream Norway, we współpracy z Equinor, DNO i Wellesley Petroleum, potwierdził odkrycie znacznie większych niż zakładano zasobów gazu na złożu Afrodyta na Morzu Północnym. Nowe szacunki wskazują, że wydobywalne zasoby mogą być nawet dwa razy…

Prezes Orlenu o Możejkach

Orlen analizuje celowość dodatkowych nakładów na dokończenie inwestycji w instalację pogłębionego przerobu ropy w Możejkach - poinformował we wtorek PAP Biznes prezes spółki Ireneusz Fąfara.

Alternatywą jest rezygnacja z inwestycji i ryzyko zamknięcia litewskiej rafinerii.

Według źródeł zbliżonych do spółki na inwestycję brakuje 600-700 mln dol.

„Ta inwestycja nigdy się nie zwróci”

W ciągu ostatnich 20 lat w zakup i modernizację rafinerii w Możejkach grupa Orlen zainwestowała ponad 5 mld dol., w tym 2,8 mld dol. w jej modernizację i ok. 2,3 mld dol. w zakup. W tym czasie Orlen Lietuva wypracowała łącznie ok. 1 mld dol. zysku.

W ocenie prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary, z czysto finansowej perspektywy jest to głęboko nierentowna inwestycja.

Po wynikach z ostatnich dwudziestu lat widzimy, że ta inwestycja nigdy się nie zwróci. Dotychczasowy średnioroczny zysk netto z tej rafinerii to niesatysfakcjonujące, wobec skali zainwestowanych środków, 50 mln dol. - powiedział PAP Biznes prezes Orlenu.

Dodał, że z perspektywy finansowej istnienie rafinerii w Możejkach uzasadnia tylko to, że nie trzeba do niej dokładać. Jej utrzymanie w ostatnich latach uzasadniało wyłącznie to, że nie generowała dalszych strat, bo chociaż nie dawała szansy na zwrot zainwestowanych środków, to przynajmniej wypracowywała dodatnie wyniki finansowe - powiedział Ireneusz Fąfara.