Orlen może mieć kłopoty po wyroku norweskiego sądu. Chodzi o koncesje na wydobycie

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Norweski Sąd Najwyższy uznał, że decyzje o wydobyciu ropy naftowej i gazu na trzech polach na Morzu Północnym zostały wydane niezgodnie z prawem. Na objętych wyrokiem polach koncesje posiada Orlen. Co dalej z polskimi inwestycjami?

W piątek norweski Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok w sprawie, która od miesięcy elektryzowała opinię publiczną i branżę energetyczną. Greenpeace oraz organizacja Natur og Ungdom zaskarżyły decyzje władz dotyczące wydobycia na polach Yggdrasil, Tyrving i Breidablikk. Sędziowie przyznali rację ekologom, uznając, że norweskie władze nie przeprowadziły rzetelnej oceny skutków klimatycznych planowanych inwestycji. W dokumentacji zabrakło analizy łącznych emisji ze spalania wydobywanych surowców.

Zwrot na rynku ropy naftowej. Bliski Wschód zwiększa dostawy Światowy rynek ropy naftowej zaczyna wychodzić z zaburzeń wywołanych wojną w Iranie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia, że w obecnym kwartale podaż surowca przewyższy popyt o około 2 mln baryłek dziennie, przede wszystkim dzięki szybko…

Co z polskimi inwestycjami?

Wśród firm posiadających koncesje na objętych wyrokiem polach jest polski Orlen. Na polu Tyrving, gdzie wydobycie ruszyło w 2024 roku, Orlen ma 11,9 proc. udziałów. Na polu Yggdrasil, gdzie eksploatacja ma ruszyć w 2027 roku, polski koncern posiada 12 proc. udziałów. W sierpniu 2026 roku wiceprezes Orlenu Wiesław Prugar zapowiadał ambitne plany podwojenia wydobycia gazu z norweskiego szelfu. Teraz te plany stanęły pod znakiem zapytania.

Wyrok Sądu Najwyższego wywołał burzę interpretacyjną. Przedstawiciele norweskiego państwa podkreślają, że sąd nie zakazał firmom dalszej działalności, ponieważ nie były one stronami postępowania. Władze mają jednak obowiązek ponownie rozpatrzyć sprawę i przeprowadzić nowe oceny oddziaływania na środowisko.

Nie oznacza to, że zezwolenia wygasają – uspokaja mecenas Fredrik Sejersted, reprezentujący państwo norweskie.

Zupełnie inaczej widzą to ekolodzy. Wyrok jednoznacznie stwierdza, że te zezwolenia są niezgodne z prawem. Koncesjonariusze od dziś nie posiadają ważnych pozwoleń – komentuje szefowa Greenpeace Norway Haldis Tjeldflaat Helle.