Orka postrzelona z wiatrówki. Akt okrucieństwa wobec wyjątkowego zwierzęcia

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Wyjątkowe zwierzę, 60-letnia orka iberyjska o imieniu Toñi, została postrzelona z wiatrówki – przekazało hiszpańskie ministerstwo ds. transformacji ekologicznej. To najstarsza orka w populacji bytującej w wodach cieśniny gibraltarskiej i zatoki Kadyksu. Orki wprawdzie często atakują łodzie i jachty w tym rejonie, jednak są pod ścisłą ochroną i atakowanie ich – poza tym, że niemoralne – jest surowo zabronione.

Akt okrucieństwa wobec orki

W tym tygodniu w cieśninie gibraltarskiej widziana była orka iberyjska Toñi, która na płetwie grzbietowej miała ślady od postrzelenia z wiatrówki. Jak ustalił dziennik „El País”, zwierzę miało mieć w ranach resztki śrutu, co tylko zwiększało ryzyko poważnej infekcji.

Informacje na ten temat do ministerstwa przekazała organizacja na rzecz ochrony przyrody „WeWhale”, która działa w tym rejonie. Resort podjął odpowiednie działania i stara się ustalić, kto jest odpowiedzialny za ten akt okrucieństwa wobec zwierzęcia. Hiszpańskie władze skontaktowały się ze swoimi portugalskimi odpowiednikami, gdyż wstępne ustalenia sugerują, że strzały mogły paść na wodach tego kraju – stwierdzili informatorzy „El País” w hiszpańskim resorcie.

Zdaniem ekspertów z organizacji „WeWhale”, ranne zwierzę „ma się dobrze”, jednak konieczna jest dalsza obserwacja.

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Orki atakują łodzie. Ministerstwo ostrzega żeglarzy

Orka iberyjska Toñi to najdłużej żyjący osobnik z populacji bytującej w wodach cieśniny gibraltarskiej i zatoki Kadyksu. „El País” wskazał, że orka ma 60 lat i jest „prababcią, babcią oraz matką” osobników znanych jako „gladis”, które od kilku lat wchodzą w budzące kontrowersje „kontakty” z łodziami i jachtami na tych wodach.

Orki te podpływają bowiem do łodzi i je atakują, w kadłub czy ster, co w skrajnych przypadkach doprowadziło do zatonięcia. Eksperci podkreślają, że to bardziej forma „zabawy” niż przejaw złośliwości, czy chęć wyrządzenia szkody przez zwierzęta. Nie da się jednak ukryć, że to sytuacje groźne dla ludzi i nie należy ich bagatelizować.

Niemniej, strzelanie z wiatrówki do orki nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Zwierzęta te są pod ścisłą ochroną. Zabronione jest podawanie im jedzenia, płoszenie ich, utrudnianie swobodnego przemieszczania się, a także – co jednak wydaje się oczywiste – krzywdzenie tych zwierząt. Aby zminimalizować ryzyko, ministerstwo wyznaczyło specjalne obszary, w których nie można żeglować w określonym terminie. Resort dla bezpieczeństwa zaleca też poruszanie się łodzią jak najbliżej brzegu.