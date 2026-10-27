Organizacja powiązana z J.D. Vance'em miała finansować kampanię Bolsonaro? Rusza śledztwo

RMF24

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Sędzia Sądu Najwyższego Brazylii nakazał wszczęcie śledztwa w sprawie podejrzeń o zagraniczne finansowanie kampanii prezydenckiej Flavia Bolsonaro. Policja federalna unieważniła paszporty polityka, który przegrał niedawne wybory z Luizem Inaciem Lulą da Silvą.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, do których dotarła AFP, śledztwo ma na celu wyjaśnienie pochodzenia, przepływu i przeznaczenia zagranicznych środków finansowych, które mogły trafić do kampanii Flavia Bolsonaro. Służby sprawdzają również, czy doszło do ingerencji w proces wyborczy, w tym manipulowania treściami w mediach społecznościowych.

Według brazylijskiego dziennika „Folha de S.Paulo”, uwaga śledczych skupia się na amerykańskiej organizacji Rockbridge Network, zrzeszającej konserwatywnych przedsiębiorców i inwestorów. Współzałożycielem tej organizacji jest obecny wiceprezydent USA J.D. Vance.

Jak informuje gazeta, dwóch przedsiębiorców powiązanych z Rockbridge Network miało udzielać wsparcia doradczego kampanii Bolsonaro.

Sztab zaprzecza

Sztab Flavia Bolsonaro stanowczo zaprzecza, jakoby kampania otrzymała jakiekolwiek zagraniczne środki finansowe lub inne wsparcie, co jest zabronione przez brazylijskie prawo wyborcze. Sam Bolsonaro skrytykował decyzję sądu, określając ją jako przejaw prześladowań politycznych.

Mimo to śledczy zamierzają dokładnie zbadać, czy zagraniczne podmioty finansowały publikowanie treści popierających Bolsonaro w mediach społecznościowych oraz czy dochodziło do manipulowania algorytmami platform internetowych w celu wpływania na wynik wyborów.

Paszporty unieważnione, polityk pod obserwacją

W odrębnej sprawie dotyczącej podejrzeń o pranie pieniędzy, inny sędzia Sądu Najwyższego nakazał Flaviowi Bolsonaro oddanie paszportów i zakazał mu opuszczania kraju. Polityk nie zastosował się do tego nakazu, dlatego policja federalna unieważniła jego dokumenty podróży.

Jak podała agencja Reutera, Bolsonaro zdążył już opuścić Brazylię. Obecnie przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych.