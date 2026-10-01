"Operacja Czyściec" na Węgrzech. Premier: Dotarliśmy do kręgów mafii Fideszu

RMF24

Rządowa "Operacja Czyściec" w ciągu kilku miesięcy dotarła do "najwęższych kręgów mafii Fideszu", czyli partii byłego premiera Viktora Orbana. Poinformował o tym obecny premier Węgier Peter Magyar. „Kraj poczynił ogromny krok naprzód na drodze do odnowy” - powiedział.

Peter Magyar zaznaczył, że celem operacji było uwolnienie Węgier od polityczno-gospodarczej mafii, która „oplatała wszystko”, a także odzyskanie skradzionych środków publicznych i pociągnięcie do odpowiedzialności przestępców, którzy przez dekady czuli się bezkarni.

Środa była ważnym kamieniem milowym. Kraj poczynił ogromny krok naprzód na drodze do odnowy - oświadczył premier, odnosząc się do aresztowania byłego ministra w rządzie Orbana, Miklosa Sesztaka.



Magyar dodał, że wkrótce okaże się, jak długo „gangsterzy z Fideszu będą przestrzegać omerty”, czyli mafijnej zasady milczenia. Wkrótce też wyjdzie na jaw, kto - chcąc ratować własną skórę - zdecyduje się zeznawać przeciwko głównym organizatorom procederu, w tym „szefom mafii” - zaznaczył węgierski premier.

Węgry proszą o miliardy euro z unijnego programu SAFE Węgry wystąpiły o pożyczkę w wysokości 5,4 mld euro z unijnego instrumentu SAFE – poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier. To znacznie mniej niż pierwotnie planowane 16 mld euro. Bruksela czeka teraz na zaktualizowany plan…

Zapewnił, że jego rząd będzie chronił śledczych, prokuratorów, sędziów oraz pracowników Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia - NVVH - czyli powołanej przez rząd Tiszy instytucji, która ma zbadać wszelkie zawarte w przeszłości transakcje obejmujące zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, fundusze unijne, spółki skarbu państwa i inne formy mienia publicznego.

NVVH stanowi jeden z kluczowych elementów „Operacji Czyściec” rządu Magyara, którą ogłoszono w parlamencie w czerwcu, w ramach szerszego programu reform antykorupcyjnych i instytucjonalnych.

W środę, w związku z podejrzeniem sprzeniewierzenia środków publicznych na kwotę ponad 17 mld forintów (46,3 mln euro), prokuratura wystąpiła też o aresztowanie innego byłego ministra Orbana i obecnego posła jego partii Fidesz, Balazsa Hanko.