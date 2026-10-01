"Operacja Czyściec" na Węgrzech. Premier: Dotarliśmy do kręgów mafii Fideszu

Peter Magyar zaznaczył, że celem operacji było uwolnienie Węgier od polityczno-gospodarczej mafii, która „oplatała wszystko”, a także odzyskanie skradzionych środków publicznych i pociągnięcie do odpowiedzialności przestępców, którzy przez dekady czuli się bezkarni.
Środa była ważnym kamieniem milowym. Kraj poczynił ogromny krok naprzód na drodze do odnowy - oświadczył premier, odnosząc się do aresztowania byłego ministra w rządzie Orbana, Miklosa Sesztaka.
Magyar dodał, że wkrótce okaże się, jak długo „gangsterzy z Fideszu będą przestrzegać omerty”, czyli mafijnej zasady milczenia. Wkrótce też wyjdzie na jaw, kto - chcąc ratować własną skórę - zdecyduje się zeznawać przeciwko głównym organizatorom procederu, w tym „szefom mafii” - zaznaczył węgierski premier.
Zapewnił, że jego rząd będzie chronił śledczych, prokuratorów, sędziów oraz pracowników Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia - NVVH - czyli powołanej przez rząd Tiszy instytucji, która ma zbadać wszelkie zawarte w przeszłości transakcje obejmujące zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, fundusze unijne, spółki skarbu państwa i inne formy mienia publicznego.
NVVH stanowi jeden z kluczowych elementów „Operacji Czyściec” rządu Magyara, którą ogłoszono w parlamencie w czerwcu, w ramach szerszego programu reform antykorupcyjnych i instytucjonalnych.
W środę, w związku z podejrzeniem sprzeniewierzenia środków publicznych na kwotę ponad 17 mld forintów (46,3 mln euro), prokuratura wystąpiła też o aresztowanie innego byłego ministra Orbana i obecnego posła jego partii Fidesz, Balazsa Hanko.