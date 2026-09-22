OpenAI ukrywa, co 18-latka pisała przed strzelaniną. Po tragedii prowincja pozywa firmę

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Kolumbia Brytyjska pozywa firmę OpenAI, która stworzyła ChatGPT, w związku ze strzelaniną w Tumbler Ridge. Według władz kanadyjskiej prowincji, firma nie powiadomiła służb o niepokojących interakcjach 18-latki, która zaplanowała atak, z modelem językowym.

Jessie Van Rootselaar wkroczyła w lutym z bronią do szkoły w Tumbler Ridge i w zabiła osiem osób, w tym sześcioro dzieci. Media ujawniły, że 18-latka, że nietypowe rozmowy Van Rootselaar z modelem językowym ChatGPT zostały zauważone przez zespół ds. bezpieczeństwa OpenAI ze względu na poruszany w nich temat przemocy z użyciem broni palnej. Pracownicy OpenAI wykryli tę groźną aktywność kilka miesięcy przed atakiem, jednak firma nie powiadomiła o tym lokalnych służb. To właśnie jest przyczyną pozwu.

Strzelanina w kanadyjskiej szkole. Wielu rannych i zabitych Dziewięć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło we wtorek w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części Kolumbii Brytyjskiej. Sprawczynią była kobieta, która popełniła samobójstwo.

Kolumbia Brytyjska zarzuca OpenAI zaniechanie. Prokurator generalna Kolumbii Brytyjskiej, Niki Sharma, stwierdziła, że pozew, złożony w poniedziałek w amerykańskim sądzie federalnym, porusza kwestię „odpowiedzialności firm technologicznych w sytuacji, gdy dowiadują się o wiarygodnych zagrożeniach poważną przemocą”.

Rodziny osób zabitych lub rannych w strzelaninie złożyły osobne pozwy przeciwko OpenAI.

Sam Altman przeprosił

W kwietniu dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, przeprosił rodziny ofiar. „Bardzo mi przykro, że nie powiadomiliśmy organów ścigania” – napisał Altman w liście otwartym. BBC zwróciło się do OpenAI z prośbą o komentarz w sprawie najnowszego pozwu, jednak OpenAI na razie milczy.

„Jak dotąd firma OpenAI nie podjęła żadnych znaczących kroków w celu rozwiania obaw zgłaszanych przez osoby, które przeżyły tragedię, rodziny ofiar oraz społeczność Tumbler Ridge” – stwierdziła Sharma w oświadczeniu.

„Firma wciąż ma szansę wykazać się odpowiedzialnością poprzez wzmocnienie zabezpieczeń, poprawę przejrzystości oraz podjęcie konkretnych działań, które pomogą zapobiec podobnym tragediom w przyszłości” – stwierdziła.

W poniedziałek, w rozmowie z dziennikarzami, Sharma powiedziała, że nie zapoznała się z treścią rozmów prowadzonych przez OpenAI. Poprosiliśmy OpenAI o ujawnienie tych rozmów. Odmówili. Wszyscy powinniśmy ich zapytać: dlaczego? – oceniła.

Sharma poinformowała, że pozew został złożony w Kalifornii, ponieważ rzekoma decyzja o niezgłoszeniu konta 18-latki w ChatGPT miała miejsce w tym stanie USA. Ewentualne odszkodowanie finansowe prowincja chce przeznaczyć na odbudowę szkoły, w której doszło do tragedii.