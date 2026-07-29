ONZ chce zjednoczenia Cypru. Turcja musi ustąpić?

RMF24

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaproponował podjęcie nowych działań w sprawie uregulowania statusu Cypru. Po rozmowach z przedstawicielami obu części wyspy zapowiedział przygotowania do szerszego spotkania z udziałem m.in. Turcji i Wielkiej Brytanii. Tureckie MSZ zastrzegło jednak, że nie zgodzi się na rozwiązania zagrażające istnieniu Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

Antonio Guterres rozmawiał przez dwa dni z przedstawicielami Tureckiej Republiki Cypru Północnego oraz władz Republiki Cypru. Północna część wyspy, zajmująca około jednej trzeciej jej terytorium, jest uznawana wyłącznie przez Turcję. Republika Cypru kontroluje południe wyspy i należy do Unii Europejskiej.

Będziemy współpracować z obiema stronami, by stworzyć warunki do udanego spotkania – oświadczył szef ONZ.

Jak dodał, strony zgodziły się na udział w rozmowach, do których mieliby zostać zaproszeni także przedstawiciele Turcji, ONZ i Wielkiej Brytanii – dawnej administracji kolonialnej Cypru, który uzyskał niepodległość w 1960 roku.

Guterres podkreślił, że zależy mu na rozmowach, które mogłyby przybliżyć rozwiązanie wieloletniego sporu.

Chcę, aby to spotkanie było produktywne i przyczyniło się do znalezienia rozwiązania – zaznaczył. Zapewnił również, że jest w pełni zaangażowany w realizację rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywających do zjednoczenia wyspy.

Prezydent Republiki Cypru Nikos Christodulidis poinformował, że akceptuje propozycję zwołania szerszej konferencji. Władze w Nikozji mają kontynuować przygotowania do takich rozmów.

Ankara: Nie zgodzimy się na zagrożenie dla północy Cypru

Tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrożnie odniosło się do inicjatywy sekretarza generalnego ONZ. Ankara podkreśliła, że nie zaakceptuje projektów zjednoczenia wyspy, które mogłyby zagrozić istnieniu Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

„Perspektywa rozwiązania nie ziści się, dopóki nie zmieni się nieprzejednane stanowisko strony grecko-cypryjskiej i dopóki nie ustaną jej działania, które mają też negatywny wpływ na bezpieczeństwo regionalne” – oświadczył rzecznik tureckiego MSZ Oncu Keceli.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaznaczył z kolei, że każde porozumienie dotyczące przyszłości Cypru musi uwzględniać prawa społeczności turecko-cypryjskiej.

Cypr pozostaje podzielony od 1974 roku, gdy Turcja rozpoczęła interwencję wojskową na wyspie. Ankara uzasadniała ją obawami przed przyłączeniem Cypru do Grecji.

W 1983 roku na terenach kontrolowanych przez Turcję proklamowano Turecką Republikę Cypru Północnego. Podmiot ten jest uznawany wyłącznie przez Ankarę. Wielokrotne próby doprowadzenia do trwałego porozumienia i zjednoczenia wyspy nie przyniosły dotąd rezultatu.