Nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz w swoim pierwszym wywiadzie po zaprzysiężeniu powiedział, że Berlin może użyć kwestii zezwolenia na uruchomienie Nord Stream 2 jako formy nacisku na Rosję. Do takich kroków władze Niemiec mogą się posunąć, jeśli Kreml zdecyduje zaatakować Ukrainę.

Kanclerz Scholz skłonny użyć Nord Stream 2 jako formy nacisku na Rosję wz. Ukrainą / CLEMENS BILAN / POOL / PAP/EPA

W rozmowie z Welt TV nowy kanclerz pytany, czy zdecydowałby się wykorzystać status Nord Stream 2 jako formy nacisku na Kreml powiedział, że z pewnością takie byłyby "konsekwencje" dla gazociągu.



Mamy bardzo klarowny pogląd. Chcemy, aby wszyscy respektowali integralność granic. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że byłyby konsekwencje, gdyby do tego doszło - oznajmił Scholz.



AFP przypomina, że uruchomienie Nord Stream 2 wymaga jeszcze ostatniego zezwolenia niemieckich władz.



Należy w najbliższym czasie postępować w taki sposób, by zapewnić, że sytuacja (Ukrainy-red.) pozostanie niezmieniona, to znaczy że granice pozostaną nienaruszone - oświadczył kanclerz.



Wcześniej resort dyplomacji Francji zagroził Rosji "kolosalnymi i strategicznymi konsekwencjami", jeśli zaatakuje ona "terytorialną integralność Ukrainy".]





