Ogromny rozstrzał cenowy. Oto najdroższe włoskie miasto

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Raport organizacji obrony praw konsumentów Codacons nie pozostawia złudzeń – Mediolan po raz kolejny zdobył tytuł najdroższego miejsca do życia we Włoszech. Za ten sam zestaw podstawowych dóbr i usług trzeba tam zapłacić o ponad 290 euro więcej niż na południu.

Pod względem cen Włochy są nadal podzielone na pół - wynika z danych konsumenckiej organizacji, która co roku publikuje rezultaty analiz cen detalicznych w największych miastach.

Drożyzna na północy, taniej na południu

Badania, przeprowadzone na podstawie danych Obserwatorium Cen przy włoskim Ministerstwie Przedsiębiorczości i Made in Italy, obejmują koszyk składający się z 33 pozycji: 20 produktów spożywczych i 13 usług, w tym cen w barach, u fryzjerów, w pizzeriach, u weterynarzy, dentystów i w kinach. Ten wspólny koszyk kosztuje w Mediolanie 693 euro, w Bolzano, także na północy, 652 euro, w Aoście i w Bolonii około 640 euro.



Najtańszy jest Neapol, gdzie za te same wybrane artykuły i usługi trzeba zapłacić 402 euro, a więc o 42 procent mniej niż w Mediolanie.

Kosztowny najem w stolicy Lombardii

Zwrócono uwagę na duże różnice w cenach owoców, warzyw, mięsa i ryb: około 200 euro w Mediolanie, a 140 euro w Neapolu.



Najdroższy chleb jest Bolzano: ponad 7 euro za kilogram, a wyjątkowo słono trzeba zapłacić za surową szynkę we Florencji - średnio 41 euro za kilogram.

Największym wyzwaniem w Mediolanie są ceny wynajmu pokojów i mieszkań. Wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje 700–850 euro miesięcznie.