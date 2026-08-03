Ogromne pożary w USA. Ponad 600 budynków zniszczonych, 60 tys. osób ewakuowanych

RMF24

Ponad 600 budynków zniszczonych i ewakuacja dziesiątek tysięcy osób – to bilans pożarów szalejących w rejonie Spokane w stanie Waszyngton w USA. Strażacy wciąż nie opanowali trzech dużych pożarów – poinformował federalny zespół koordynujący akcję ratunkową.

W stanie Waszyngton szaleją obecnie trzy pożary określane mianem „Spokane Complex Fire”. Pochłonęły one ponad 600 budynków, objęły obszar o powierzchni ok. 2180 hektarów i zmusiły dziesiątki tysięcy osób do ewakuacji. Jak poinformowała telewizja NBC News, władze jeszcze nie ustaliły, ile spośród zniszczonych obiektów stanowiły domy, firmy czy szkoły.

„Historyczne zjawisko pogodowe”

Według federalnego zespołu koordynującego akcję ratunkową ogień nie został jeszcze opanowany. Jak poinformowała senator Maria Cantwell ze stanu Waszyngton, przyczyną pożarów było „historyczne zjawisko pogodowe”.

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegała wcześniej przed warunkami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się ognia, w tym przed silnym wiatrem oraz suchą aurą, która sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni.

Cantwell dodała, że „Spokane Complex Fire” to obecnie „najpoważniejszy pożar w kraju”.

Ewakuacja 60 tys. osób

Władze poinformowały, że ewakuowano 60 tysięcy osób przebywających w granicach miasta Spokane. Cody Rohrbach, szef straży pożarnej w okręgu Spokane County Fire District 3, przekazał, że sam pożar Old Trails zniszczył 640 budynków.

O pożarach poinformowany został prezydent Donald Trump. Według gubernatora Boba Fergusona, który rozmawiał telefonicznie z prezydentem, „wyraził on swoje wsparcie dla ludzi przeżywających te trudne chwile”.

Stan wyjątkowy w całym stanie

W sobotę Ferguson ogłosił stan wyjątkowy w całym stanie, wprowadzając zakaz większości prac związanych z wypalaniem na otwartej przestrzeni oraz w rolnictwie. Poinformował również, że złożono wniosek o natychmiastowe wsparcie ze strony Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) i przygotowywany jest kolejny wniosek o środki na odbudowę.

Wcześniej na terenie stanu szalało piętnaście pożarów, które strawiły 101 171 hektarów ziemi. Dotąd nie odnotowano ofiar. Według serwisu monitorującego dostawy energii PowerOutage.us, w niedzielę blisko 12 000 odbiorców w stanie Waszyngton – z czego zdecydowana większość w Spokane – było pozbawionych prądu.