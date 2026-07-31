Ogień nie odpuszcza. Nowe ognisko pożaru we Francji

RMF24

Na południu Francji, w departamencie Var, wybuchł kolejny duży pożar lasów. Z jego powodu władze zarządziły ewakuację około 2,5 tysiąca mieszkańców. W ciągu zaledwie sześciu godzin ogień objął teren o powierzchni około tysiąca hektarów.

Pożar pojawił się na południe od miejsca, gdzie wcześniej udało się już opanować inny żywioł w okolicach góry Gros Bessillon.

Prefekt departamentu Var, Simon Barbre, poinformował, że ewakuowani kierowani są do specjalnie przygotowanych punktów zbiórki. Jak wyjaśnił, sytuację znacznie pogorszył silny mistral – charakterystyczny dla południowej Francji wiatr, który ponownie rozniecił tlący się ogień i skierował płomienie w stronę miejscowości, z których mieszkańców wcześniej już ewakuowano.

Z żywiołem walczy około 700 strażaków. W akcję zaangażowano również osiem samolotów gaśniczych Canadair i Dash oraz śmigłowce. To już czwarty poważny pożar w tej części departamentu od 19 lipca. W sumie w lipcu ogień zniszczył w Var około 5600 hektarów terenu.

W Żyrondzie więcej optymizmu

Lepsze wiadomości napływają z departamentu Żyronda na południowym zachodzie kraju. Po dziewięciu dniach intensywnej walki z pożarem, który strawił około 42 tysięcy hektarów lasów i roślinności, sytuacja zaczęła się poprawiać. Spośród 220 tysięcy ewakuowanych mieszkańców większość – około 198 tysięcy osób – wróciła lub wkrótce wróci do swoich domów. Nadal opustoszałe pozostają jednak miejscowości Saumos, La Temple, Lège-Cap-Ferret oraz najbardziej zniszczone przez ogień Le Porge.

Szefowa prefektury Żyrondy, Sophie Brocas, zaznaczyła, że choć pożar wciąż nie został całkowicie opanowany, działania strażaków przynoszą efekty i sytuacja stopniowo się stabilizuje. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest około 3300 strażaków z całej Francji, 1500 żołnierzy oraz 1250 policjantów i żandarmów. Wspierają ich również leśnicy, rolnicy i wolontariusze.