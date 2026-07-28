Ogień i profanacja w Medjugorje. Napisy m.in. po polsku

RMF24

W nocy z poniedziałku na wtorek w Medjugorje, jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Europie, doszło do profanacji symboli religijnych. Sprawca pozostawił obraźliwe napisy m.in. w języku polskim i podpalił ołtarz przy kościele św. Jakuba. Policja poszukuje odpowiedzialnego za te czyny.

Posąg Matki Boskiej został zbezczeszczony graffiti i czarną farbą. Pozostawiono na nim napis „Diabeł w spódnicy”, napisany w językach angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podłożono ogień. W okolicy zostawiono też transparent z imionami osób, które głosiły objawienia Matki Bożej w tej bośniackiej miejscowości.

Na banerze zawieszonym na ogrodzeniu w pobliżu ołtarza, który podpalono, widnieje napis: „Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov – to oszuści, mam dowody”.

Ważna informacja dla pielgrzymów

Na miejsce zdarzenia wysłano funkcjonariuszy policji. Trwają poszukiwania sprawcy. W bośniackich mediach udostępniono zdjęcia z nagrania monitoringu na jednej ze stacji benzynowych w rejonie miejscowości Ljubuszki, które przedstawiają podejrzanego.

Kancelaria parafialna w Medjugorje określiła zdarzenia mianem wandalizmu, informując, że natychmiast przystąpiono do czyszczenia i naprawy uszkodzonych miejsc.

„Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności” – ogłoszono.

Medjugorje jest jednym z najsłynniejszych katolickich miejsc pielgrzymkowych w regionie. We wrześniu 2024 r. Watykan zatwierdził publiczne kulty i pielgrzymki do miejscowości. Stolica Apostolska nie orzekła jednak o nadprzyrodzonym charakterze samych objawień.