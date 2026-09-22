Ofiary tajfunu Dujuan na wschodzie Japonii. Ewakuowano ponad 1,5 mln ludzi

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Co najmniej cztery osoby zginęły, a sześć uznano za zaginione po przejściu tajfunu Dujuan nad wschodnią Japonią – informują lokalne media. Żywioł spowodował rekordowe ulewy, paraliżując transport. Władze wydały zalecenia ewakuacyjne dla ponad 1,6 miliona mieszkańców. We wtorek rano tajfun Dujuan, z wiatrem osiągającym w porywach 144 km/h, oddalił się od wybrzeża, kierując się na północny wschód. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) ostrzega jednak, że grunt pozostaje skrajnie niestabilny, co wiąże się z wysokim zagrożeniem kolejnymi lawinami błotnymi w regionie Kanto.

Agencja Kyodo poinformowała o co najmniej trzech ofiarach w prefekturze Chiba na wschód od stolicy kraju, Tokio.

Dwie osoby zostały porwane przez osuwisko błotne, a trzecia - jak relacjonuje z kolei publiczny nadawca NHK - to mężczyzna, który zginął po tym, jak podczas usuwania ziemi z drogi jego maszyna stoczyła się do zagajnika bambusowego. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Media poinformowały także o śmierci 60-letniej kobiety, której dom w miejscowości Yokosuka w prefekturze Kanagawa został zniszczony przez schodzące osuwisko. Służby kontynuują poszukiwania czterech osób w prefekturze Kanagawa, które mogły zostać uwięzione pod zwałami ziemi oraz dwóch w Chibie.

Historyczne opady deszczu w Japonii

Tajfun, 25. w tym sezonie w regionie, przyniósł historyczne opady. Na wyspie Izu Oshima w 48 godzin spadło 832 mm deszczu, co stanowi 2,4-krotność średniej dla całego września i jest najwyższym wynikiem w historii pomiarów. Rekordowe dobowe sumy opadów odnotowano w sumie w ośmiu miejscach, w tym 392,5 mm w Ichihara (prefektura Chiba).

Żywioł spowodował rozległe zniszczenia i zakłócenia. Anulowano przeszło 275 lotów krajowych, a ponad 9 tysięcy gospodarstw domowych w prefekturach Chiba, Saitama, Shizuoka oraz innych rejonach w okolicach Tokio zostało pozbawionych prądu. Odwołano m.in. ostatni dzień targów Tokyo Game Show. W prefekturach Kanagawa i Chiba uszkodzonych zostało co najmniej dziewięć domów - lokalne media donoszą o samochodach utkniętych w błocie i zalanych drogach.

Prognoza ekspertów

We wtorek rano tajfun Dujuan, z wiatrem osiągającym w porywach 144 km/h, oddalił się od wybrzeża, kierując się na północny wschód. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) ostrzega jednak, że grunt pozostaje skrajnie niestabilny, co wiąże się z wysokim zagrożeniem kolejnymi lawinami błotnymi w regionie Kanto. JMA prognozuje, że w strefach objętych alertami opady mogą się utrzymać w miarę przemieszczania się tajfunu.