Ofiary i pożary po nocnych atakach dronów w Rosji. Ukraina trafiła w magazyn Ozonu

RMF24

Ukraińcy przeprowadzili ataki powietrzne na rosyjskie regiony. W obwodach tulskim i wołgogradzkim zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. W Saratowie doszło z kolei do pożaru centrum logistycznego firmy e-commerce Ozon.

Dwie ofiary w obwodzie tulskim

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w obwodzie tulskim w zachodniej Rosji - przekazał gubernator regionu Dmitrij Milajew.

Szef władz obwodowych poinformował we wpisie na Telegramie, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy nad regionem 26 ukraińskich dronów.

Uszkodzony budynek w Wołgogradzie

W Wołgogradzie, położonym na południowym zachodzie Rosji, ranne zostały dwie osoby. Według lokalnych władz pocisk trafił w budynek mieszkalny.

Odłamki uszkodziły również obiekt przemysłowy w południowej części miasta. Władze nie podały, o jaki zakład chodzi. Reuters zwrócił uwagę, że na obrzeżach Wołgogradu działa należąca do koncernu Łukoil rafineria - jedna z największych w Rosji pod względem mocy przerobowych.

Pożar w centrum logistycznym Ozonu

Atak dronów spowodował też uszkodzenia infrastruktury cywilnej w Saratowie nad Wołgą. Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin poinformował, że nie ma tam ofiar śmiertelnych ani rannych.

Firma Ozon, druga największa platforma e-commerce w Rosji, przekazała natomiast, że po uderzeniu drona wybuchł pożar w jej centrum logistycznym w Saratowie.

Reuters przypomniał, że w ostatnim czasie zaatakowano ponad 20 magazynów należących do Ozonu oraz jego głównego konkurenta - Wildberries.

Obwód saratowski jest regularnie celem ataków z powietrza. W regionie znajduje się m.in. duża rafineria państwowego koncernu Rosnieft oraz inne obiekty przemysłowe i wojskowe.