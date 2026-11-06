Odwiedzi 3 kraje w 11 dni. Leon XIV ruszył w wyjątkową podróż

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Papież Leon XIV, który kilka tygodni temu przeszedł operację usunięcia nowotworu, wyruszył w podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru. Potrwa ona 11 dni, będzie więc najdłuższą pielgrzymką pochodzącego z USA papieża od początku jego pontyfikatu.

Papież w kraju, gdzie religia jest sprawą prywatną

Pierwszym etapem papieskiej pielgrzymki będzie Urugwaj, uważany za najbardziej zsekularyzowany kraj w całej Ameryce Południowej.

Połowa mieszkańców Urugwaju nie utożsamia się z żadną religią czy wyznaniem, a odsetek praktykujących wiernych jest niski. Katolicy stanowią 45 proc. ludności, najmniej w Ameryce Południowej. Religia jest tam wyłącznie kwestią prywatną.

Stadion w Montevideo przygotowywany na wizytę papieża (fot. Diego Lafalche) / PAP/EPA

Jedynym papieżem, który odwiedził Urugwaj, był Jan Paweł II. Złożył tam dwie wizyty: w 1987 i 1988 roku. W przemówieniach odnosił się do świeckiego charakteru tego państwa. Wzywał lokalny Kościół do aktywnego zaangażowania w życie społeczne i zachęcał mieszkańców do ponownego odkrywania wartości chrześcijańskich. Oczekuje się, że podobne wątki poruszy także Leon XIV. Hasłem jego wizyty w tym kraju są słowa: „Zwiastuję wam radość wielką”.

Po ceremonii powitania na lotnisku Leon XIV wygłosi przemówienie na Placu Niepodległości do przedstawicieli władz oraz społeczeństwa i spotka się z prezydentem Urugwaju Yamandu Orsim.

13 godzin lotu „do domu”. Papież odwiedzi kraj, którego jest obywatelem Zaledwie trzy tygodnie po operacji usunięcia nowotworu płuca papież Leon XIV wyruszy w piątek w podróż do Ameryki Południowej. Podczas długiej pielgrzymki, która potrwa do 17 listopada, odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru.

Spotkanie z rodakami Franciszka

Od 8 do 11 listopada Leon XIV będzie w Argentynie, ojczyźnie swojego poprzednika Franciszka. Ten etap jest interpretowany jako symboliczne zamknięcie oczekiwania Argentyńczyków na papieża, trwającego 39 lat. W 1987 roku był tam Jan Paweł II.

„Witajcie wszyscy. Idźcie i głoście” - to hasło wizyty w Argentynie, gdzie prezydent Javier Milei kontynuuje głęboką przebudowę państwa w duchu wolnorynkowym, często omijając parlament i rządząc dekretami.

W Argentynie mieszka liczna i dobrze zorganizowana Polonia. Jej przedstawiciele będą zapewne uczestniczyć w uroczystościach z udziałem papieża.

Powrót do kraju, w którym Leon XIV spędził ponad dwie dekady

Ostatnim krajem na trasie papieskiej pielgrzymki będzie Peru. Spędził on tam ponad 20 lat jako misjonarz i biskup. Co więcej, ma również obywatelstwo tego kraju.

13 listopada papież pojedzie do miasta Chiclayo, którego biskupem był przez 8 lat. Odprawi też mszę w Santa Cruz de Succhabamba na wysokości ponad 2 tys. m n.p.m. i uda się do dawnego miasta Inków - Cuzco w Andach. Będzie również w Pucallpa w peruwiańskiej Amazonii.

W trakcie pielgrzymki papież spotka się z ofiarami pedofilii. Nieoficjalnie wiadomo, że dojdzie do tego w Argentynie i Peru.

W czasie pielgrzymki Leonowi XIV towarzyszy około 80 wysłanników światowych mediów. To korespondenci agencji prasowych, gazet, radia, telewizji i portali, operatorzy kamer, fotografowie i producenci tv.