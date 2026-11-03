Odszedł z Pentagonu po konflikcie. Przyjaciel J.D. Vance’a przechodzi do giganta AI

RMF24

Dan Driscoll, były wiceszef Pentagonu ds. wojsk lądowych, nowym pracownikiem OpenAI. Spółka przekazała w rozmowie z „The Financial Times”, że przyjaciel J.D. Vance’a będzie doradcą ds. modernizacji w obszarze bezpieczeństwa narodowego i podejmie współpracę z sojusznikami USA.

Driscoll, weteran wojny w Iraku, w amerykańskim Departamencie Wojny nie dogadywał się z Petem Hegsethem. „The Atlantic” opisał we wrześniu okoliczności jego rezygnacji. Według rozmówców magazynu chciał odejść z powodu „zaniepokojenia przebiegiem transformacji armii i (niskim poziomem – przyp. RMF24) jej gotowości, a także tym, że Hegseth blokuje działania w tym kierunku, zwalniając odpowiedzialnych za nie generałów”.

Jak wyjaśnił „The Atlantic”, w języku waszyngtońskiej polityki oznacza to po prostu, że Driscoll udał się do Trumpa ze skargą na Hegsetha, a prezydent stanął po stronie ministra.

„FT” przypomniał, że w Pentagonie były wiceszef odpowiadał za wprowadzanie najnowszych technologii i przyspieszanie modernizacji uzbrojenia.

Ma rozbudować „demokratyczną sztuczną inteligencję”

OpenAI przekazała w komunikacie, że były wiceszef obrony USA będzie współpracował z zespołami firmy, a także z rządami, zakładami przemysłowymi i uczelniami, aby „przyczynić się do rozwoju praktycznych inicjatyw modernizacyjnych i rozbudowy demokratycznej sztucznej inteligencji”.

Ponadto Driscoll ma pomóc pracownikom OpenAI „zrozumieć operacyjne potrzeby globalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe”, a także współpracować z sektorem publicznym i prywatnym, doradzając w kwestiach „praktycznego wykorzystania AI do poprawy bezpieczeństwa narodowego”.

Dziennik zwrócił też uwagę, że uważa się powszechnie, iż Driscoll odegra bardzo ważną rolę w ewentualnej kampanii prezydenckiej Vance'a w 2028 roku.

AI wykorzystywane w „tajnych warunkach”

OpenAI dostarczyła już cybernetyczne rozwiązania obronne kilku krajom europejskim, w tym Francji, Niemcom i Polsce, a także zapewniła rządowi Ukrainy dostęp do programu Daybreak, pozwalającego identyfikować słabe punkty software'u - zauważył „FT”.

Spółka rozszerzyła ponadto w tym roku współpracę z Pentagonem, któremu zezwoliła na „wykorzystywanie modeli AI w tajnych warunkach”, co nastąpiło po fiasku negocjacji resortu z jej rywalką, firmą Anthropic - przypomniał dziennik.