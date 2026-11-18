RMF24

Nawet 40 miliardów euro mogą wynieść odsetki od unijnych pożyczek dla Ukrainy w latach 2028–2034. To ogromny dodatkowy koszt, który może skomplikować negocjacje ws. przyszłego budżetu UE. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, gdyby państwa UE pokryły go z dodatkowych składek, na Polskę mogłoby przypaść około 2 miliardów euro w ciągu siedmiu lat, czyli średnio 300 milionów euro rocznie.

Koszty zaciągania pożyczek, które zaczną powstawać od 2028 roku, będą musiały zostać uwzględnione w negocjacjach dotyczących kolejnego unijnego budżetu – powiedział RMF FM unijny dyplomata.

40 miliardów euro na odsetki

Chodzi o odsetki od dwóch pożyczek dla Ukrainy: wcześniejszej, w wysokości 90 miliardów euro, i nowej – 45 miliardów euro. Komisja Europejska chce, by Unia pokrywała je w całości, zamiast obciążać nimi Ukrainę.

Bruksela proponuje osobny instrument, który pozwoli finansować odsetki poza zwykłymi limitami wydatków budżetu UE. Ma to chronić pieniądze na rolnictwo i rozwój regionów. Nie wiadomo jednak jeszcze, skąd dokładnie weźmie się na to środki.

Niemczycki: składka się nie zwiększy

Polski rząd popiera mechanizm zabezpieczenia samej pożyczki. Składka się nie zwiększy, inne programy nie ucierpią. Co do zasady poprzemy taką konstrukcję – mówi RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.

Zastrzega jednak, że Polska nie ma jeszcze stanowiska w sprawie odsetek. Kwestii odsetek jeszcze nie chcę komentować, bo musimy to omówić – przyznaje.

A właśnie sprawa spłaty odsetek - jest najbardziej drażliwa. KE chce najpierw sprawdzić, czy można wykorzystać dostępne środki budżetowe. Jeśli ich zabraknie, państwa mogą zostać poproszone o dodatkowe wpłaty. Pojawia się więc pytanie, czy uda się uniknąć utraty pieniędzy na rolnictwo lub regiony lub dodatkowej składki. Bruksela raczej nie chce przy tym sięgać po zaproponowaną rezerwę 100 miliardów euro dla Ukrainy w przyszłym budżecie.

Rosyjskie aktywa nie wystarczą od razu

Polska nadal chce, by do finansowania pomocy Ukrainie wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa. Nie rozwiąże to jednak szybko problemu. Dochody z tych aktywów są już przeznaczane na spłatę wcześniejszych pożyczek dla Ukrainy udzielonych w ramach mechanizmu G7. Dopiero później mogą pomóc w obsłudze kolejnych zobowiązań. Komisja przyznaje, że odzyskanie pieniędzy może potrwać nawet dziesięciolecia.