Odrzutowiec rozleciał się w powietrzu? 20-letnia pilot i rodzina biznesmena wśród ofiar

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Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) sprawdzi, czy odrzutowiec Learjet 60, który w niedzielę rozbił się na przedmieściach Palm Springs, rozleciał się w powietrzu jeszcze przed katastrofą. Zginęło 9 osób – w tym rodzice z dwójką małych dzieci oraz 20-letnia druga pilot.

Szczątki odrzutowca rozrzucone w wielu miejscach

Samolot Learjet 60 leciał w niedzielę z Austin w Teksasie na Bahamy. Rozbił się na przedmieściach Palm Springs – ok. 14 km od kurortu Mar-a-Lago należącego do prezydenta Donalda Trumpa.

Biuro szeryfa hrabstwa Palm Beach poinformowało, że wypadek miał miejsce na Military Trail, sześciopasmowej drodze, wzdłuż której znajdują się liczne firmy i restauracje.

Jak poinformowali przedstawiciele władz na poniedziałkowej konferencji prasowej, rozrzucone szczątki samolotu znaleziono na boiskach, terenach należących do firm i okolicznych domów. Właśnie to może być dowodem na to, że samolot rozpadł się przed uderzeniem w ziemię.

„Mayday, mayday. Rozbijemy się”. Ostatnie nagranie sprzed katastrofy odrzutowca na Florydzie Co najmniej 9 osób zginęło w katastrofie prywatnego odrzutowca Learjet na przedmieściach Palm Springs na południu Florydy. Maszyna spadła tuż przy drodze na osiedle domów modułowych. Na razie nie wiadomo, czy zginął ktoś na ziemi.

Gigantyczny krater w miejscu katastrofy

Zdjęcia z miejsca katastrofy pokazują, że w miejscu katastrofy powstał gigantyczny krater. To ulica na przedmieściach.

Jak powiedział Timothy Monville, inspektor bezpieczeństwa lotniczego w komisji bezpieczeństwa, wydobycie szczątków samolotu z krateru na drodze będzie „ogromnym wyzwaniem”.

NTSB przekazała, że będzie badać, w jakim stopniu lód i turbulencje mogły mieć wpływ na tę katastrofę. Potwierdzono, że po starcie z Austin załoga przekazała do wieży kontroli ruchu informację o oblodzeniu i umiarkowanych turbulencjach.

Odnotowujemy opady, prosimy o wzniesienie się na wysokość 37 tys. stóp (ponad 11 tys. metrów - przyp. red.), jeśli to możliwe – powiedzieli członkowie załogi.

Sygnał „mayday”, a 35 sekund później słowa: „Kończy nam się czas”

Członek NTSB Tom Chapman powiedział, że niecałe 30 sekund później samolot zaczął zniżać lot, a załoga nadała sygnał „mayday”. W tym czasie w okolicy zgłaszano burze.

W nagraniach audio z wieżą kontroli lotów słychać członka załogi zgłaszającego sytuację awaryjną. Zniżamy się z prędkością 20 tys. stóp (6 tys. metrów - przyp. red.) na minutę. Zaraz rozbijemy się o ziemię – krzyczy ta osoba.

35 sekund po tym, jak załoga nadała sygnał „mayday”, w kokpicie słychać słowa: „kończy nam się czas”.

Władze próbują również ustalić, czy w momencie katastrofy na pokładzie znajdował się rejestrator rozmów w kokpicie i czy uda się go odzyskać. W ramach śledztwa NTSB współpracuje z Federalną Administracją Lotnictwa (FAA), przedstawicielami Learjet, a także meteorologami i ekspertami ds. kontroli ruchu lotniczego.

Kim są ofiary katastrofy odrzutowca Learjet?

W katastrofie zginęło 9 osób – dwoje członków załogi i 7 pasażerów. Rodziny ofiar wydały wspólne oświadczenie.

Na pokładzie lecieli przedsiębiorca technologiczny Adam Robinson, jego żona Helen Sharp i ich dwoje dzieci - Emma i Charlie - a także Rachael Reed, Charmi Fehr i Anita Maria Cetina.

Według doniesień medialnych pilotem był Jeff Gregory, natomiast drugim pilotem miała być 20-letnia Nathalia Filgueiras, która uzyskała licencję pilota w wieku 17 lat.

„Byli miłością, która będzie trwać wiecznie”

Adam Robinson i jego żona Helen Sharp mieszkali w Aspen w stanie Kolorado i Austin w Teksasie. Robinson był przedsiębiorcą technologicznym, był współzałożycielem Robly, platformy marketingu e-mailowego. Założył również Retention.com - platformę wykorzystującą technologię do łączenia użytkowników witryn e-commerce z ich adresami e-mail.

Helen Sharp działała w branży public relations i była artystką. Zajmowała się ceramiką.

„Helen i Adam byli miłością, która będzie trwać wiecznie” – napisał brat Robinsona, Anthony, w oświadczeniu rodzinnym opublikowanym w poniedziałek.

„Ich ciepło, hojność i dar sprawiania, że ludzie czuli się mile widziani, poruszyły tak wiele istnień. Ich strata będzie głęboko odczuwalna przez wszystkich, którzy ich kochali” – podkreślił.

W oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie firma ceramiczna Sharp napisała: „Ona po prostu promieniała”. Sharp była opisywana jako utalentowana i wesoła osoba, która uwielbiała podróżować. Dorastała w Houston, studiowała na Uniwersytecie Arizony. Swojego męża poznała podczas pobytu w Argentynie.

„Razem zbudowali życie zakorzenione w rodzinie, przygodzie i miłości” – czytamy w oświadczeniu. „Jej najszczęśliwsze miejsce było obok Adama i dwójki ich pięknych dzieci, a także ich psa Bonnie, który zawsze był przy niej (i zazwyczaj na jej kolanach)” – dodano.

Zdobyła licencję pilota zanim wyrobiła prawo jazdy

Anita Maria Cetina była opiekunką Emmy i Charliego. W oświadczeniu napisano, że Cetina „opiekowała się Emmą i Charliem z czułością i oddaniem i była prawdziwym członkiem rodziny”.

Według East Coast Jets, prywatnej firmy czarterowej, pilotem samolotu był 55-letni Jeff Gregory. „Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją, że kapitan Jeff Gregory znalazł się wśród osób, które straciły życie we wczorajszym tragicznym wypadku lotniczym w Palm Beach” – napisał rzecznik firmy w oświadczeniu wydanym w poniedziałek.

Amerykańskie media zidentyfikowały 20-letnią Nathalię Filgueiras jako drugą pilot samolotu. Matka Filgueiras, Camila Corteleti, potwierdziła amerykańskim mediom, że jej córka zginęła w katastrofie.

Jak powiedział CNN Brasil, ojczym Filgueiras, Thiago Corteleti, otrzymała licencję pilota w wieku 17 lat, jeszcze przed uzyskaniem prawa jazdy. Jak poinformowała jej rodzina, młoda pilotka ukończyła American Flyers, jedną z najbardziej prestiżowych szkół lotniczych w Stanach Zjednoczonych, i miała na koncie ponad 1300 godzin lotów.

W wywiadzie udzielonym w 2023 r. lokalnemu oddziałowi informacyjnemu CBS News Filgueiras z dumą opowiadała o otrzymaniu licencji pilota w tak młodym wieku.

Lubię być inna niż wszyscy. Niektórzy uważają, że to dziwne, że potrafię latać samolotami, a nie umiem prowadzić samochodu – mówiła.

Oczekuje się, że NTSB opublikuje wstępny raport w ciągu 30 dni od katastrofy. Ostateczny raport, zawierający prawdopodobne przyczyny katastrofy, może powstać w ciągu dwóch lat.

