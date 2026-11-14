Odnaleziono ukrytą fortunę. Podejrzany węgierski polityk

RMF24

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Węgierskie służby zabezpieczyły równowartość blisko 20 mln dolarów w gotówce w śledztwie korupcyjnym dotyczącym Miklósa Sesztáka, byłego ministra rozwoju w rządzie Viktora Orbána. Pieniądze miały być zakopane w lasach, schowane w zabudowaniach gospodarczych, magazynach i jednym z domów.

O sprawie donosi Reuters.

Jak podało w piątek Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia, podczas przeszukań znaleziono także gotówkę przechowywaną w kosztownym sejfie, w odizolowanym miejscu.

„Podczas przeszukań śledczy znaleźli duże ilości gotówki zakopanej w lasach, ukrytej w budynkach gospodarczych, magazynach i nieruchomości mieszkalnej, a także przechowywanej w sejfie o wysokiej wartości” – przekazał urząd.

Liczenie banknotów trwało osiem godzin

Zabezpieczono 5,07 mld forintów, 2,66 mln euro oraz 1,26 mln dolarów. Minister finansów András Kármán poinformował, że do przeliczenia pieniędzy potrzeba było 12 pracowników skarbu państwa, pięciu liczarek do banknotów i ośmiu godzin pracy.

Miklós Seszták, który kierował resortem rozwoju w latach 2014–2018, nie przyznaje się do żadnych nieprawidłowości. Jego pełnomocnik Gábor Papp nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

We wrześniu Sesztak, deputowany obecnej kadencji, po uchyleniu immunitetu trafił do aresztu na czas postępowania. Jest podejrzany o przyjmowanie łapówek oraz inne przestępstwa związane z zakupem autobusów i usługami transportu publicznego świadczonymi przez Volanbusz – węgierskiego przewoźnika obsługującego połączenia dalekobieżne.

Według ustaleń śledztwa Sesztak oraz dyrektor generalny instytucji zarządzającej mieniem państwowym są podejrzani o przyjęcie w latach 2015–2018 łapówek o łącznej wartości ponad 11 mld forintów (ponad 30 mln euro) od kontrahentów współpracujących z Volanbusz.

„Operacja Czyściec” po zmianie władzy

Sprawa wpisuje się w szeroko zakrojoną kampanię antykorupcyjną nowego premiera Pétera Magyara. Polityk, który w kwietniowych wyborach odsunął Viktora Orbána od władzy po 16 latach rządów, zapowiadał poprawę relacji z Unią Europejską oraz rozliczenie podejrzeń o korupcję z poprzednich lat.

Działania określane przez Magyara mianem „Operacji Czyściec” cieszą się dużym poparciem społecznym. Z sondażu pracowni Median, opublikowanego przez portal HVG, wynika, że za bardzo ważne uważa je 70 proc. ankietowanych.

W odrębnych postępowaniach zatrzymano już dwóch byłych ministrów z rządu Orbána oraz byłego prezesa banku centralnego Györgyego Matolcsy’ego. Wszyscy zaprzeczają zarzutom. Zatrzymany został również brat byłego premiera – w sprawie dotyczącej przemytu ludzi. Orbán uznał wcześniej tę sprawę za polityczną zemstę.

Nie odwiedzi brata w areszcie. Zaskakujące wyznanie Viktora Orbana Były premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że nie odwiedzi swojego młodszego brata w areszcie. Polityk tłumaczył, że nie chce dawać mediom powodów do satysfakcji, gdy zobaczą, że wchodzi do aresztu.

Péter Magyar ocenił, że odnaleziona gotówka oznacza koniec systemu, który nazwał „mafią” tworzoną przez Fidesz i jego chadeckich sojuszników. Politolog Gábor Török uznał z kolei, że obrazy stosów banknotów mogą poważnie zaszkodzić Fideszowi. Według badania Median poparcie dla tej partii spadło do 16 proc. w listopadzie – mniej więcej o połowę w porównaniu z okresem sprzed wyborów.

Fidesz korzystał z pomocy Rosji w szukaniu haków na konkurencję?

Podejrzenia korupcyjne to nie wszystkie złe informacje dla partii byłego węgierskiego premiera. Były szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto miał uczestniczyć w sprowadzeniu na Węgry materiałów przygotowanych przez rosyjskie służby wywiadowcze, wymierzonych w polityka opozycyjnej partii Tisza Istvana Kapitanyego – podał węgierski portal informacyjny Telex, opisując ustalenia dziennikarza śledczego Szabolcsa Panyiego.