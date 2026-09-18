„Od dwóch dekad jest w ciąży”. Matka 16 dzieci stanęła przed sądem

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Kobieta z Ohio, której 16 dzieci zostało uratowanych z domu, gdzie rzekomo żyły w przerażających warunkach, trzymała się za brzuch podczas rozprawy sądowej, na której nie przyznała się do stawianych jej zarzutów - relacjonuje Fox News. 34-latce zarzucono m.in. wykorzystywanie seksualne dzieci.

Elizabeth Siders usłyszała cztery zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 19 zarzutów narażenia dzieci na niebezpieczeństwo.

Kobieta ubrana w pomarańczowy kombinezon oskarżonego stanęła przed sądem. Jak relacjonują media, cały czas trzymała się za brzuch i zasłaniała go.

„Czyste zło” w Ohio. Służby uratowały 16 dzieci z domu grozy 16 dzieci przebywało w opłakanych warunkach w jednym z domów na prowincji w stanie Ohio w USA. Prokurator to, co zobaczył na miejscu, opisał jako „czyste zło”. Uratowane przez służby osoby najprawdopodobniej należą do jednej rodziny. Przez ostatnie…

Nie otrzymała potrzebnej pomocy

Fox News zapytało jej adwokata, Thomasa Stolly, o komentarz w sprawie zarzutów postawionych jego klientce i odpowiedź na pytanie, czy jest ona ponownie w ciąży.

Mamy do czynienia z osobą, która wyszła za mąż w wieku 15 lat, a praktycznie przez większość czasu ostatnich dwóch dekad była w ciąży - powiedział Stolly.

Nigdy nie przeszła pełnego okresu połogu, nie otrzymywała regularnej opieki medycznej odpowiedniej dla osoby, która urodziła 16 dzieci. Mam obawy, jaki to miało na nią wpływ - dodał adwokat.

Poważne zarzuty wobec kobiety i jej męża

Kobieta i jej mąż, Gary Siders jr., zostali też oskarżeni o wykorzystywanie seksualne nieletniego w 2022 roku. Według doniesień prasowych domniemana ofiara nie jest jednym z szesnaściorga uratowanych dzieci. Jednak dziecko pozostawało pod opieką pary w momencie rzekomego nadużycia.

Mężczyzna również nie przyznał się do winy, ale w zeszłym tygodniu uznano go za niezdolnego do stawienia się przed sądem.

Siders i jej mężowi zakazano wszelkiego kontaktu. W środę sędzia z powodu obawy ucieczki podniósł kaucję dla kobiety z 250 tys. do 550 tys. dolarów.

Krzyczeli, błagając o litość. Szef słynnego więzienia skazany Miał być odpowiedzialny za tortury oraz oszustwa imigracyjne. Były dyrektor owianego złą sławą syryjskiego więzienia Adra w Damaszku, Samir Ousman Al-Sheikh, został skazany przez amerykański sąd na 60 lat więzienia.

Dzieci żyjące w skrajnych warunkach

W lipcu śledczy poinformowali, że znaleźli dzieci — w wieku od 17 miesięcy do 18 lat — żyjące w skrajnie złych warunkach w domu w Hamden.

Śledczy prowadzili też dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci dalszych krewnych Siders.