RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Od dwóch dekad jest w ciąży”. Matka 16 dzieci stanęła przed sądem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (10:48)

Kobieta z Ohio, której 16 dzieci zostało uratowanych z domu, gdzie rzekomo żyły w przerażających warunkach, trzymała się za brzuch podczas rozprawy sądowej, na której nie przyznała się do stawianych jej zarzutów - relacjonuje Fox News. 34-latce zarzucono m.in. wykorzystywanie seksualne dzieci.

„Od dwóch dekad jest w ciąży”. Matka 16 dzieci stanęła przed sądem
Matka wielu dzieci stanęła przed sądem, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Elizabeth Siders usłyszała cztery zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 19 zarzutów narażenia dzieci na niebezpieczeństwo.

Kobieta ubrana w pomarańczowy kombinezon oskarżonego stanęła przed sądem. Jak relacjonują media, cały czas trzymała się za brzuch i zasłaniała go.

Nie otrzymała potrzebnej pomocy

Fox News zapytało jej adwokata, Thomasa Stolly, o komentarz w sprawie zarzutów postawionych jego klientce i odpowiedź na pytanie, czy jest ona ponownie w ciąży.

Mamy do czynienia z osobą, która wyszła za mąż w wieku 15 lat, a praktycznie przez większość czasu ostatnich dwóch dekad była w ciąży - powiedział Stolly. 

Nigdy nie przeszła pełnego okresu połogu, nie otrzymywała regularnej opieki medycznej odpowiedniej dla osoby, która urodziła 16 dzieci. Mam obawy, jaki to miało na nią wpływ - dodał adwokat.

Zobacz wpis na X

Poważne zarzuty wobec kobiety i jej męża

Kobieta i jej mąż, Gary Siders jr., zostali też oskarżeni o wykorzystywanie seksualne nieletniego w 2022 roku. Według doniesień prasowych domniemana ofiara nie jest jednym z szesnaściorga uratowanych dzieci. Jednak dziecko pozostawało pod opieką pary w momencie rzekomego nadużycia. 

Mężczyzna również nie przyznał się do winy, ale w zeszłym tygodniu uznano go za niezdolnego do stawienia się przed sądem.

Siders i jej mężowi zakazano wszelkiego kontaktu. W środę sędzia z powodu obawy ucieczki podniósł kaucję dla kobiety z 250 tys. do 550 tys. dolarów.

Dzieci żyjące w skrajnych warunkach

W lipcu śledczy poinformowali, że znaleźli dzieci — w wieku od 17 miesięcy do 18 lat — żyjące w skrajnie złych warunkach w domu w Hamden. 

Śledczy prowadzili też dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci dalszych krewnych Siders.


Źródło: RMF24
Tagi: USA
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: