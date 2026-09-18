„Od dwóch dekad jest w ciąży”. Matka 16 dzieci stanęła przed sądem

Elizabeth Siders usłyszała cztery zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 19 zarzutów narażenia dzieci na niebezpieczeństwo.
Kobieta ubrana w pomarańczowy kombinezon oskarżonego stanęła przed sądem. Jak relacjonują media, cały czas trzymała się za brzuch i zasłaniała go.
Nie otrzymała potrzebnej pomocy
Fox News zapytało jej adwokata, Thomasa Stolly, o komentarz w sprawie zarzutów postawionych jego klientce i odpowiedź na pytanie, czy jest ona ponownie w ciąży.
Mamy do czynienia z osobą, która wyszła za mąż w wieku 15 lat, a praktycznie przez większość czasu ostatnich dwóch dekad była w ciąży - powiedział Stolly.
Nigdy nie przeszła pełnego okresu połogu, nie otrzymywała regularnej opieki medycznej odpowiedniej dla osoby, która urodziła 16 dzieci. Mam obawy, jaki to miało na nią wpływ - dodał adwokat.
Poważne zarzuty wobec kobiety i jej męża
Kobieta i jej mąż, Gary Siders jr., zostali też oskarżeni o wykorzystywanie seksualne nieletniego w 2022 roku. Według doniesień prasowych domniemana ofiara nie jest jednym z szesnaściorga uratowanych dzieci. Jednak dziecko pozostawało pod opieką pary w momencie rzekomego nadużycia.
Mężczyzna również nie przyznał się do winy, ale w zeszłym tygodniu uznano go za niezdolnego do stawienia się przed sądem.
Siders i jej mężowi zakazano wszelkiego kontaktu. W środę sędzia z powodu obawy ucieczki podniósł kaucję dla kobiety z 250 tys. do 550 tys. dolarów.
Dzieci żyjące w skrajnych warunkach
W lipcu śledczy poinformowali, że znaleźli dzieci — w wieku od 17 miesięcy do 18 lat — żyjące w skrajnie złych warunkach w domu w Hamden.
Śledczy prowadzili też dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci dalszych krewnych Siders.