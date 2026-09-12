„Ocalał tylko ręcznik z Rolanda Garrosa”. Rakieta zniszczyła dom Jastremskiej

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Ukraińska tenisistka Dajana Jastremska poinformowała w kanałach społecznościowych, że jej mieszkanie w Odessie zostało zniszczone w efekcie rosyjskiego ataku rakietowego. „Ocalał tylko ręcznik z Rolanda Garrosa” - przekazała. Kilka dni temu Elina Switolina, najwyżej notowana ukraińska tenisistka, poinformowała o zniszczeniu jej klubu w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku.

Dajana Jastremska (fot. OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP/East News). Z lewej pożar jej mieszkania w Odessie, z prawej - ocalony z pożaru ręcznik z French Open.czenia po wybuchu

Dajana Jastremska (fot. OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP/East News). Z lewej pożar jej mieszkania w Odessie, z prawej - ocalony z pożaru ręcznik z French Open.czenia po wybuchu / materiały udostępnione

26-letnia Dajana Jastremska opublikowała zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające płonący budynek. „Tak wygląda «rosyjski świat»: bezpośrednie trafienie pociskiem manewrującym Kalibr” – napisała tenisistka.

Fakt, że atak przetrwał tylko tenisowy ręcznik, oceniła jako symboliczny.

„Część światowego tenisa przetrwała rosyjski pocisk. Nasz dom nie. Spójrzcie na te zdjęcia naszymi oczami - to jest prawdziwe znaczenie waszej »neutralności« z ukraińskiej perspektywy” - zwróciła się do władz światowej federacji (ITF) i kobiecego cyklu WTA, odnosząc się do kwestii dopuszczenia zawodników z Rosji do gry, ale jako sportowców neutralnych, czyli m.in. bez flag i innych symboli narodowych.

Jastremska, półfinalistka Australian Open z 2024 roku, a obecnie 113. rakieta świata, która niedawno odpadła w 1. rundzie US Open, nie jest jedyną ukraińską tenisistką, jaka ucierpiała w ostatnim czasie wskutek rosyjskiej agresji.

Elina Switolina w trakcie zmagań w Nowym Jorku poinformowała, że jej klub z kortami do padla w Kijowie został poważnie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku.

Fala uderzeniowa zniszczyła klub Eliny Switoliny w Kijowie Klub Svito Padel w Kijowie, należący do najlepszej ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny, został zniszczony w czasie rosyjskiego ataku. Sportsmenka poinformowała o tym w mediach społęcznościowych. „Świadomie otworzyliśmy klub w Kijowie. Zdawaliśmy…

W sobotę w Odessie rosyjskie rakiety i drony poważnie uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Gubernator regionu Oleg Kiper poinformował, że rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym pięciomiesięczne niemowlę, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że łącznie w ostatnich atakach zginęły w kraju trzy osoby.