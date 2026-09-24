„Obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni”. Zełenski o tragedii w Jarosławiu

We wpisie na X, zamieszczonym w języku polskim, Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia pozostałym poszkodowanym.
W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. (...) Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość - napisał Zełenski.
Koszmar w opactwie
Dwie osoby ranne w ataku nożownika na terenie klasztoru w Jarosławiu przebywają w ciężkim stanie w miejscowym szpitalu – przekazała prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. W czwartkowym ataku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy.
Dwie najciężej ranne osoby trafiły do Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
Ich stan jest ciężki, ale w odniesieniu do jednej osoby możemy powiedzieć, że ten stan jest stabilny. Druga osoba jest w stanie cięższym – poinformowała Bożena Harasz-Wołoszyn.
Pozostałe dwie ranne osoby przewieziono do szpitali w Przeworsku i Przemyślu.
Wśród pięciu poszkodowanych są trzy osoby duchowne oraz dwoje świeckich – kobieta i mężczyzna.
Podejrzany o dokonanie ataku, 31-letni obywatel Ukrainy, odniósł podczas zdarzenia obrażenia, między innymi dłoni. Po udzieleniu mu pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym przewieziono go do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano także krew do badań na obecność środków odurzających.
Według wstępnych ustaleń śledczych narzędziem napaści był nóż, najprawdopodobniej zabrany z klasztornej kuchni. Motywy działania zatrzymanego nie są na razie znane.
Prokuratura ustaliła, że mężczyzna wjechał do Polski w nocy z Niemiec i podróżował samochodem w kierunku przejścia granicznego w Korczowej. Granicy najprawdopodobniej nie przekroczył, ponieważ przejście było czasowo zamknięte. Później udał się do Jarosławia.