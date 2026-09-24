„Obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni”. Zełenski o tragedii w Jarosławiu

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował dzisiejsze, tragiczne wydarzenia w opactwie w Jarosławiu, gdzie w ataku ukraińskiego obywatela zginęła jedna osoba, a kilka innych zostało rannych. „Jesteśmy wstrząśnięci złem” - napisał Zełenski.

We wpisie na X, zamieszczonym w języku polskim, Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia pozostałym poszkodowanym.

W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. (...) Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość - napisał Zełenski.

Donald Tusk zabrał głos w sprawie „mordercy z Jarosławia” Do dzisiejszej tragedii w Jarosławiu odniósł się premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z „całą surowością polskiego prawa”.

Koszmar w opactwie

Dwie osoby ranne w ataku nożownika na terenie klasztoru w Jarosławiu przebywają w ciężkim stanie w miejscowym szpitalu – przekazała prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. W czwartkowym ataku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy.

Dwie najciężej ranne osoby trafiły do Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Ich stan jest ciężki, ale w odniesieniu do jednej osoby możemy powiedzieć, że ten stan jest stabilny. Druga osoba jest w stanie cięższym – poinformowała Bożena Harasz-Wołoszyn.

Pozostałe dwie ranne osoby przewieziono do szpitali w Przeworsku i Przemyślu.

Wśród pięciu poszkodowanych są trzy osoby duchowne oraz dwoje świeckich – kobieta i mężczyzna.

Podejrzany o dokonanie ataku, 31-letni obywatel Ukrainy, odniósł podczas zdarzenia obrażenia, między innymi dłoni. Po udzieleniu mu pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym przewieziono go do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano także krew do badań na obecność środków odurzających.

Według wstępnych ustaleń śledczych narzędziem napaści był nóż, najprawdopodobniej zabrany z klasztornej kuchni. Motywy działania zatrzymanego nie są na razie znane.

Prokuratura ustaliła, że mężczyzna wjechał do Polski w nocy z Niemiec i podróżował samochodem w kierunku przejścia granicznego w Korczowej. Granicy najprawdopodobniej nie przekroczył, ponieważ przejście było czasowo zamknięte. Później udał się do Jarosławia.