Obywatel Polski w rękach łotewskich służb. Operacja „Wilkołak”

RMF24

Obywatel Polski został zatrzymany przez łotewską straż graniczną. Jest podejrzany o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią – podała tamtejsza straż graniczna. Łotewski rząd w sierpniu uruchomił operację „Wilkołak”, która ma na celu zwalczanie kierowanej przez białoruski reżim nielegalnej migracji.

Łotewska straż graniczna zatrzymała obywatela Polski

Akcja pograniczników i policji miała miejsce niedaleko łotewskiego Jakubowa (łot. Jakabpils). Mundurowi zatrzymali samochód osobowy, z którego sześć osób uciekło do lasu.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania wraz z psem tropiącym; użyli też drona. W efekcie odnaleziono trzech cudzoziemców bez ważnych dokumentów; poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne.

Do zdarzenia doszło w okresie funkcjonowania wzmocnionego systemu nadzoru i kontroli w regionach przygranicznych w związku z zagrożeniem nienaruszalności granicy państwowej – podkreślono w komunikacie straży granicznej.

Samochód, który prowadził obywatel Polski/fot. łotewska straż graniczna (Valsts robežsardze) / materiały udostępnione

Operacja „Wilkołak”

W sierpniu, w obliczu rosnącej presji migracyjnej, łotewski rząd uruchomił operację „Wilkołak” (łot. Vilkatis). Jej celem jest zwalczanie zorganizowanej, nielegalnej migracji kierowanej przez reżim Białorusi.

Łotewskie służby od początku roku wszczęły 140 postępowań karnych wobec ponad 100 osób podejrzanych o nielegalny przewóz migrantów lub ułatwianie im nielegalnego pobytu na Łotwie. Dotychczas jeden z przemytników został skazany na ponad 6 lat więzienia.

Tylko od początku tego tygodnia funkcjonariusze udaremnili ponad 20 prób nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. Łącznie, od początku br. odnotowano zaś ponad 10,6 tys. takich przypadków.