RMF24

Ponad 15 milionów wewnętrznych dokumentów Deutsche Banku trafiło do ponad 50 redakcji na całym świecie. Wyciek ujawnia nieznane dotąd szczegóły współpracy banku z rosyjskimi oligarchami oraz obsługi podejrzanych transakcji Jeffreya Epsteina. To prawdopodobnie największy taki wyciek w historii sektora finansowego – informują media.

Kulisy największego wycieku danych bankowych

Wyciek, który według tygodnika „Der Spiegel” jest „największym znanym wyciekiem danych bankowych na świecie”, obejmuje ponad 15 milionów dokumentów, w tym blisko 9 milionów e-maili. Materiały pochodzą głównie z działów Deutsche Banku odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości finansowej oraz obsługę klientów i transakcji podwyższonego ryzyka.

Dokumenty przekazali sygnaliści, a w międzynarodowym śledztwie dziennikarskim „Inside Deutsche Bank” uczestniczyły takie media jak niemiecka telewizja ZDF, „New York Times”, „Financial Times” czy „Le Monde”.

Rosyjscy oligarchowie i kontrowersyjne decyzje

Z ujawnionych materiałów wynika, że w kwietniu 2021 roku Deutsche Bank zdecydował się rozszerzyć działalność w Rosji, mimo wcześniejszych zaleceń prawników wyznaczonych przez nowojorski nadzór finansowy, którzy sugerowali „pilne rozważenie zawieszenia działalności związanej z Rosją”. Wewnętrzna kontrola banku wykazała podejrzane przepływy środków, których beneficjentami mogli być oligarchowie z otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina.

Według dokumentów pod koniec 2020 roku Deutsche Bank obsługiwał co najmniej 46 rosyjskich oligarchów, w tym Romana Abramowicza i Aleksieja Mordaszowa. Co więcej, jeszcze na kilka tygodni przed rozpoczęciem przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie, bank udzielał rosyjskiemu Sbierbankowi krótkoterminowych pożyczek na wielomilionowe kwoty.

W odpowiedzi na te doniesienia bank przekazał „Spieglowi”: „Od 2014 roku znacznie ograniczyliśmy swoją działalność w Rosji, a późniejsze transakcje zawieraliśmy wybiórczo i poddawaliśmy je ścisłej kontroli”.

Jeffrey Epstein i podejrzane transakcje

Wyciek dokumentów rzuca również nowe światło na współpracę Deutsche Banku z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym. Bank przyjął Epsteina jako klienta w 2013 roku, mimo że ten już wcześniej odbył karę więzienia za przestępstwa seksualne. W wewnętrznym raporcie z 2020 roku bank zidentyfikował ponad 3 tysiące podejrzanych transakcji Epsteina i osób z jego otoczenia na łączną kwotę około 580 milionów dolarów. Zgłoszono w tej sprawie 21 zawiadomień, obejmujących m.in. przelewy dla kobiet i operacje fasadowych spółek. Ostatnie rachunki Epsteina zamknięto trzy dni po jego aresztowaniu w lipcu 2019 roku.

Deutsche Bank przyznał, że przyjęcie Epsteina jako klienta było błędem. „Współpracowaliśmy z organami nadzoru i ścigania” - zapewnia bank. Podkreślono również, że „wiele opisanych spraw zostało już skontrolowanych, a w latach 2019-2025 bank przeznaczył dodatkowe 7 mld euro na wewnętrzne systemy kontroli”.