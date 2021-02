Dziś - jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki - zostanie przedstawiona perspektywa na kolejne dwa tygodnie, dotycząca kwestii obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Decyzja ma być ogłoszona po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który rozpocznie się o godz. 10. Obowiązkowa kwarantanna w hotelach dla obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka epidemiologicznego wejdzie w życie 15 lutego - ogłosił brytyjski rząd. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Mężczyzna w maseczce na proteście w Paryżu

06:28 "Kandydatów na szczepionki przeciw Covid-19 jest już mniej"

Obecnie potencjalnych kandydatów na szczepionki przeciw Covid-19 jest już mniej. Pierwsze z nich zostały już dopuszczone do użytku, a szereg różnych producentów zaczęło rezygnować z dalszych prac, nie widząc szansy na wprowadzenie swoich preparatów w jakichś względnie racjonalnych ramach czasowych - powiedział PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.

Kilka szczepionek poległo po drodze z uwagi na niezadowalające wyniki, czego przykładem jest np. szczepionka Sanofi - firmy, która ma bardzo duże doświadczenie w produkcji szczepionek. Co więcej, w swoich pracach wykorzystała jedną z platform, którą nadal wykorzystuje z sukcesem do produkcji szczepionki przeciwko grypie. Preparat przeciw Covid-19 miał być szczepionką białkową, zawierającą białko S koronawirusa. Szczepionka ta jednak nie wyzwalała wystarczającej odpowiedzi układu odporności u osób starszych, i w związku z tym nie została zakwalifikowana do dalszych badań - tłumaczył naukowiec.





05:56 Kiedy Amerykanie pozwolą na stosowanie szczepionki Johnson & Johnson?

Firma farmaceutyczna Johnson & Johnson wystąpiła do amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na stosowanie w warunkach epidemii szczepionki przeciwko Covid-19. Zgodnie z badaniami chroni ona w około 66 proc. przed Covid-19.



Złożenie wniosku o zezwolenie na stosowanie w warunkach epidemii wymagającej jednej dawki szczepionki przeciwko Cowid-19 jest ważnym krokiem wiodącym do zmniejszenia zakażeń chorobą ludzi na całym świecie i położenia kresu pandemii - oświadczył cytowany przez stację CNBC dyrektor ds. naukowych J&J, dr Paul Stoffels. Dodał, że po zatwierdzeniu firma jest gotowa rozpocząć wysyłkę preparatu.

05:15 Poluzowanie obostrzeń w Polsce? Dziś mamy poznać szczegóły

Dziś - jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki - zostanie przedstawiona perspektywa na kolejne dwa tygodnie, dotycząca kwestii obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. "Właśnie dlatego, że patrzymy z ogromnym niepokojem na kwestię zgonów, dlatego zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna, musimy z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu różnych obostrzeń" - mówił szef rządu.



Decyzja dotycząca obostrzeń ma być ogłoszona po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który rozpocznie się o godz. 10.

05:05 Nowe regulacje w Wielkiej Brytanii

Obowiązkowa kwarantanna w hotelach dla obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka epidemiologicznego wejdzie w życie 15 lutego - ogłosił brytyjski rząd.



Jak podała stacja BBC, wykorzystane mają być hotele w pobliżu londyńskich lotnisk Heathrow, Gatwick i London City oraz lotnisk w Birmingham, Bristolu, Manchesterze, Edynburgu, Glasgow i Aberdeen.



Pasażerowie przyjeżdżający z krajów wysokiego ryzyka mieliby spędzać 10 dni w swoich pokojach, do których podawane byłyby trzy posiłki dziennie, a każde wyjście poza pokój odbywałoby się w towarzystwie pracownika ochrony. Według źródła z sektora hotelarskiego, na które powołuje się BBC, rząd wyliczył, że będzie to kosztować ok. 80 funtów za osobę na dobę, choć nie jest jeszcze przesądzone, czy płacić za to miałyby płacić osoby poddane kwarantannie, czy budżet państwa.



Kwarantanna w hotelach ma dotyczyć osób przyjeżdżających z 33 państw z "czerwonej listy" - 13 krajów Ameryki Południowej, 17 krajów Afryki, a także Portugalii, Panamy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dotyczyć to będzie obywateli Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz rezydentów Wielkiej Brytanii.