„Obiecujące postępy”. Microsoft uspokaja po globalnej awarii

RMF24

Awaria popularnych usług Microsoftu utrudniła życie pracownikom biurowym w ponad 70 krajach świata. Według firmy sytuacja idzie w dobrą stronę. Michał Sajdak z portalu Sekurak.pl w Radiu RMF24 tłumaczył, co mogło doprowadzić do problemów z tak popularnymi aplikacjami jak Outlook czy Teams. Wyjaśniał też, jakich niedogodności możemy się jeszcze spodziewać.

Piątek trzynastego z awarią popularnych narzędzi

Pierwsze sygnały o problemach z popularnymi usługami Microsoftu pojawiły się jeszcze w czwartek. W ponad 70 krajach pojawiły się problemy z dostępem do takich usług jak m.in. Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365, Microsoft Defender XDR, Microsoft Planner, Microsoft To Do czy Microsoft Purview.

Od wczoraj firma próbuje opanować tę sytuację. Najnowszy komunikat o postępach prac naprawczych przekazała w godzinach południowych.

Obserwujemy obiecujące postępy w przywracaniu usług w Europie, przy czym dostępność usług i wydajność dostarczania wiadomości e-mail poprawiają się w coraz większej części dotkniętej awarią infrastruktury Microsoft 365. Sytuacja w Japonii pozostaje stosunkowo stabilna, a w Ameryce Północnej również obserwuje się poprawę; jednak niektórzy użytkownicy mogą nadal doświadczać sporadycznych problemów w związku z trwającymi działaniami naprawczymi - wyjaśniono.

W jednym z wcześniejszych komunikatów mogliśmy przeczytać, że w związku z awarią Microsoft wydłuży się limit czasu oczekiwania na wiadomości e-mail do 48 godzin, aby „zapewnić ochronę opóźnionych wiadomości w trakcie trwającego przywracania usług”.

Limit czasu oczekiwania na wiadomość e-mail to maksymalny czas, przez jaki serwer pocztowy będzie czekał na otrzymanie wiadomości, zanim zwróci komunikat o błędzie.

Ekspert: To najbardziej prawdopodobna hipoteza

Co znamienne, Microsoft na razie nie poinformował, co doprowadziło do odczuwanej przez internautów z różnych stron świata awarii. Zapewnił tylko, że nie chodzi o atak hakerski .

Swoje podejrzenia w Radiu RMF24 przedstawił Michał Sajdak z portalu Sekurak.pl.

Prawdopodobnie została wprowadzona poprawka albo zmiana na serwerach po stronie Microsoftu. Na początku wyglądało to wszystko w porządku. Jak Microsoft zaczął wdrażać tę poprawkę na cały świat, okazało się, że są duże problemy - tłumaczył ekspert.



Część serwerów przestała działać. Miliony użytkowników nie miały odpowiedniej liczby serwerów do obsługi wszystkiego i wszystko zaczęło padać. Ludzie zaczęli odświeżać, co jeszcze bardziej namnożyło problemy. Taka jest teraz najbardziej prawdopodobna hipoteza - dodał gość Radia RMF24.

Na czym polega globalna awaria Microsoftu? "Firma sama do końca nie wie"

Sajdak zwrócił uwagę, że po pierwszych próbach naprawy sytuacja częściowo się poprawiła, ale później problemy się pogłębiły i sama firma przyznała, że awaria nie jest opanowana. Jak dodał, zazwyczaj tego typu kryzysy rozwiązywane są znacznie szybciej.

Sytuacja jest mocno dynamiczna - stwierdził ekspert. Żeby to jeszcze bardziej skomplikować, mogą być problemy — pisze o tym też sam Microsoft — z dostarczeniem maili. Wysłał pan maila np. dzisiaj rano albo wczoraj, a ten mail dojdzie dopiero jutro. W drastycznym przypadku w ogóle nie dojdzie, bo gdzieś się przez tę awarię zapodział - podsumował rozmówca Tomasza Terlikowskiego.