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Co najmniej osiem osób, w tym czworo dzieci, zostało postrzelonych w sobotę późnym wieczorem na Coney Island na Brooklynie - podaje nowojorska policja. W stanie krytycznym jest 21-latka postrzelona w klatkę piersiową. Wszystko działo się w czasie hucznych obchodów 250-lecia niepodległości USA. Policja New York Police Department udzieliła szczegółowych informacji o dzieciach: 6-latek został postrzelony w brzuch, 12-latek w nogę, 7-latek w obie nogi, a 14-latek w udo.

Święto Niepodległości USA. Tłumy na przemówieniu Trumpa, strzały na Brooklynie

Ostatnie godziny w Stanach Zjednoczonych upłynęły pod znakiem świętowania Dnia Niepodległości, który w tym roku miał wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 250. rocznicę powstania USA. Donald Trump przemawiał do wiwatującego tłumu liczącego - jak podaje „New York Post” - ponad 150 tys. osób zgromadzonych na National Mall, które odważnie wróciły na miejsce wydarzeń po ewakuacji spowodowaną gwałtowną burzą.

Trump zapowiadał m.in. swoje działania na rzecz ochrony Drugiej Poprawki, czyli prawa do posiadania broni. Prezydent USA obiecał, że będzie nadal chronił uprawnienie mieszkańców USA do posiadania i noszenia broni palnej. Tłum reagował gromkimi brawami. Uroczystości nie obyły się jednak bez niebezpiecznych, a nawet tragicznych incydentów.

Policja: Osiem osób postrzelonych, w tym czworo dzieci

Jak podała w komunikacie nowojorska policja, co cytuje m.in. stacja NBC News, na Coney Island w południowej części Nowego Jorku w okręgu Brooklyn postrzelonych zostało osiem osób. Funkcjonariusze zaczęli otrzymywać zgłoszenia o postrzeleniu kilku osób od ok. godziny 22:37 4 lipca, czyli ok. 4:37 czasu polskiego 5 lipca.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, na miejscu znaleziono osiem ofiar z ranami postrzałowymi, które przewieziono do pobliskich szpitali. Ofiary mają od 6 do 37 lat. Siedem osób jest w stabilnym stanie, natomiast 21-letnia kobieta pozostaje w stanie krytycznym po postrzale w klatkę piersiową - podali funkcjonariusze.

6-letni chłopiec został postrzelony w brzuch, 7-letni w obie nogi, 12-letni w nogę, a 14-letni w udo. Na miejscu zabezpieczono broń palną.

Nie dokonano żadnych aresztowań. Śledczy aktywnie poszukują osób mogących mieć związek z tymi zdarzeniami – dodaje NBC News.

Z okazji święta odbył się również potężny pokaz fajerwerków - ponoć największy do tej pory na świecie. Ładynki odpalano jednocześnie z brzegów East River, Hudson River oraz z Mostu Brooklińskiego. Na niebie eksplodowało ponad 85 tys. ładunków pirotechnicznych w 30 kolorach. Pokłosiem było to, że jeden z symboli Nowego Jorku, Most Brookliński, doznał szkód w wyniku pożaru. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został ranny.