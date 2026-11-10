Obawy o Iran. Amerykanie ewakuowali samoloty

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W związku z zagrożeniem ze strony Iranu amerykańskie wojsko ewakuowało samoloty z bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii. To drugi taki przypadek po incydencie w bazie RAF - przekazała agencja Reutera, powołując się na ustalenia dziennika „The Wall Street Journal”.

Kierunek: Niemcy

Dziennikarze podkreślają, że decyzję podjęto kilka tygodni po incydencie w bazie RAF Fairford – powiązanym prawdopodobnie z Iranem – który skłonił USA do wycofania stamtąd swoich bombowców.

Według „WSJ” dwa amerykańskie samoloty-cysterny, stacjonujące w bazie RAF Mildenhall na zachodzie Anglii, w poniedziałek rano zostały przekierowane do Niemiec. Następnie, w ciągu dnia do Niemiec oraz innych lokalizacji przeniesiono kolejne maszyny tego typu.

Według ustaleń dziennikarzy, przedstawiciele władz USA wciąż analizują, na czym dokładnie polega zagrożenie dla bazy Mildenhall.

„Z zasady nie komentujemy działań innych państw. Statki powietrzne i inne zasoby są regularnie przemieszczane zgodnie z wymogami operacyjnymi” – przekazał rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony.

Co wydarzyło się w bazie Fairford?

We wrześniu w pobliżu bazy Fairford w południowo-zachodniej Anglii aresztowano pięciu Brytyjczyków. Wkrótce potem, ze względów bezpieczeństwa, strona amerykańska wycofała z tej bazy swoje bombowce typu B-1 - przypomniał Reuters.

Baza RAF Fairford była wykorzystywana przez amerykańskie bombowce do przeprowadzania ataków na Iran.

Przedstawiciele brytyjskich władz twierdzą, że to osoby powiązane z Iranem stoją za serią podpaleń i podobnych ataków w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Wcześniej ostrzegali, że Teheran może rozszerzyć zakres atakowanych celi w Wielkiej Brytanii, jeśli konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie będą się utrzymywać. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pod koniec lutego.