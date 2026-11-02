Obawiają się powtórki z 1911 roku. Ostrzeżenie przed „katastrofalną powodzią”

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Południowo-zachodnia część USA drży z obawy przed katastrofą. Ulewne deszcze już wywołały gwałtowne powodzie, a ma być gorzej. Pojawiają się obawy, że zagrożenie dorówna historycznemu kataklizmowi z 1911 roku.

„Potencjalnie katastrofalna powódź”

Poważne ostrzeżenie objęło uzdrowiskowe miasto Pagosa Springs w Kolorado. Poziom rzeki San Juan miał osiągnąć w nocy z soboty na niedzielę ponad 6,1 metra. Kiedy w roku 1911 wyniósł około 5,4 metra, miasto uległo niemal całkowitemu zniszczeniu.

Władze Pagosa Springs – położonego w Górach Skalistych miasta w południowo-zachodnim Kolorado, znanego z gorących źródeł i bliskości ośrodków narciarskich – ostrzegły przed „potencjalnie katastrofalną powodzią” - podaje ABC.

W Pagosa Springs władze zaapelowały do osób przebywających na nisko położonych terenach wzdłuż rzek San Juan, Rio Blanco, Navajo i Piedra, aby udały się do wyznaczonego punktu schronienia w jednym z lokalnych kościołów.

Ewakuacje w Arizonie

Obowiązkowe ewakuacje zarządzono też w wielu miejscowościach na terenie stanu Arizona. M.in. władze hrabstwa Gila zarządziły całkowitą ewakuację Gisela – niewielkiej miejscowości liczącej kilkuset mieszkańców, położonej nad potokiem Tonto Creek.

Intensywne opady doprowadziły też do gwałtownych powodzi i wylewania rzek w Tucson, położonym około 370 kilometrów na południe od Sedony; w mieście konieczne były akcje ratunkowe z użyciem łodzi.

W ciągu zaledwie kilku dni spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj pada przez dwa lub trzy miesiące – powiedział meteorolog Aaron Hardin w Tucson.

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Arizona, Utah, Kolorado, Nowy Meksyk i Nevada zagrożone

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia i alerty powodziowe dla niemal całego obszaru Arizony, a także części południowego Utah, południowo-zachodniego Kolorado, zachodniego Nowego Meksyku oraz południowej Nevady.

Dotyczy to też regionu Four Corners, gdzie stykają się stany Arizona, Kolorado, Nowy Meksyk i Utah.