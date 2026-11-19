RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Przywódca USA Donald Trump i lider Chin Xi Jinping spotkali się w chińskim Shenzhen na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Mówiono m.in. o wojnie w Ukrainie.

Spotkanie obu liderów było trzecim w tym roku.

Xi Jinping przyjął amerykańskiego prezydenta w rządowym kompleksie Kylin Villa. Rozmowy rozpoczęły się z blisko godzinnym opóźnieniem i trwały około godziny.

Mówiono m.in. o potrzebie zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny Rosji (przeciwko Ukrainie – red.) – oświadczył Trump na początku rozmów z przywódcą Chin. Ukraina chciałaby jej zakończenia. Myślę, że mogę tu w dużej mierze wypowiadać się w imieniu nas obu – dodał.

Wypowiedź padła przed zapowiadanym na dalszą część dnia trójstronnym spotkaniem Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina.

Prezydent USA wskazał też na wspólne stanowisko Waszyngtonu i Pekinu w sprawie Iranu. Podkreślił, że oba państwa sprzeciwiają się zdobyciu przez Teheran broni nuklearnej. Obaj mamy w obu tych kwestiach bardzo zdecydowane stanowisko – powiedział.

Xi Jinping ocenił natomiast, że stosunki Chin i USA pozostają „stabilne” i „rozwinęły się w korzystnym kierunku”.

Handel i dostawy metali ziem rzadkich

Według wcześniejszych informacji amerykańskiej administracji spotkanie miało służyć przede wszystkim ocenie realizacji dotychczasowych porozumień handlowych między Chinami a USA.

Przedstawiciel władz w Waszyngtonie zwracał uwagę, że dostawy metali ziem rzadkich i ich pochodnych z Chin są wolniejsze, niż oczekiwały Stany Zjednoczone. To właśnie dlatego podczas wrześniowej wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie rozejm w wojnie handlowej przedłużono na dwa miesiące, a nie – jak pierwotnie zakładano – na pół roku.

Amerykańska strona oczekiwała, że Trump poruszy tę sprawę podczas rozmowy z Xi. Jednocześnie zaznaczono, że nie należy spodziewać się komunikatów o zmianach ceł.

„Nie pozwolimy”. Twarda deklaracja Donalda Trumpa ws. AI w Shenzen Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział w czwartek na szczycie APEC w chińskim Shenzhen, że Waszyngton nie zgodzi się na globalne regulacje ograniczające rozwój sztucznej inteligencji. Mówił też o kondycji amerykańskiej gospodarki.

Szczyt APEC i rozmowy z Putinem

Wcześniej w czwartek Xi Jinping i Donald Trump wystąpili podczas porannej sesji 33. szczytu APEC. Amerykański prezydent odbył także krótką rozmowę z Władimirem Putinem. Po rozmowach obaj prezydenci powstrzymali się od komentarza.

Później jednak bliski doradca Putina Jurij Uszakow poinformował, że rozmowę przywódców zdominował temat wojny w Ukrainie. Liderzy omówili również stosunki dwustronne oraz późniejsze spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Nastrój Putina po spotkaniu z Trumpem był „doskonały” - przekazał Uszakow. Wcześniej, w wywiadzie dla Fox News przed rozmową z Władimirem Putinem, Donald Trump zapewnił, że nie będzie podejmować decyzji o Ukrainie ponad głowami Ukraińców.

Po spotkaniu przywódców Chin i USA zaplanowano rozmowy w formacie trójstronnym z udziałem Xi, Trumpa i rosyjskiego przywódcy.

Dwudniowy szczyt APEC skupia przedstawicieli 21 gospodarek regionu Azji i Pacyfiku. Chiny organizują to wydarzenie po raz pierwszy od 12 lat.