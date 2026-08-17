O Polce głośno we Włoszech. Bohaterska akcja nad jeziorem Como

RMF24

Polska turystka Alicja Klag uratowała dwóch mężczyzn tonących w jeziorze Como. Kobieta, na co dzień instruktorka pływania, nie czekała na przyjazd służb ratunkowych i sama ruszyła na pomoc. O jej postawie piszą włoskie media.

Polka uratowała dwóch tonących w jeziorze Como

Do zdarzenia doszło 12 sierpnia w rejonie miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como. Jak informuje włoski portal QuiComo, Alicja Klag wypoczywała w pobliżu akwenu, gdy usłyszała wołanie o pomoc.

Kobieta zauważyła dwóch mężczyzn znajdujących się w wodzie i natychmiast ruszyła w ich kierunku. Nie czekając na przybycie ratowników, dopłynęła do tonących i pomogła im wydostać się na brzeg.

Według włoskich mediów reakcja polskiej turystki miała kluczowe znaczenie dla przebiegu akcji ratunkowej. Obaj mężczyźni zostali wyciągnięci z wody. Jeden z nich trafił do szpitala - jego stan jest ciężki.

Włoski portal zwraca uwagę na doświadczenie i opanowanie Polki, które pozwoliły jej skutecznie zareagować w sytuacji zagrożenia.

Burmistrz podziękował Polce

Postawę polskiej turystki doceniły lokalne władze. W piątek Klag została zaproszona do ratusza w Abbadia Lariana przez burmistrza Roberto Azzoniego.

Samorządowiec osobiście podziękował jej za odwagę i szybką reakcję. Polka otrzymała także specjalny dyplom w uznaniu za pomoc w uratowaniu życia dwóch osób.

„Burmistrz Roberto Azzoni spotkał się z Alicją w ratuszu, aby wręczyć jej podziękowanie za jej odwagę i szybką reakcję” - przekazał lokalny urząd w mediach społecznościowych.

Historia z udziałem Alicji Klag odbiła się szerokim echem we włoskich mediach. Jej reakcja pokazała, jak istotne w sytuacji zagrożenia są szybka ocena sytuacji, opanowanie i umiejętności pozwalające bezpiecznie udzielić pomocy.