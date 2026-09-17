O krok bliżej do amerykańskiej bazy w Polsce? „Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela”

RMF24

Donald Trump poinformował, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że jest to możliwe dzięki „odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”.

„Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, robi się duży postęp w kierunku ustanowienia bazy wojskowej USA w Polsce” - przekazał prezydent Donald Trump.

„Jeśli to się wydarzy, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko. To będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego” – dodał prezydent w swoim wpisie na platformie Truth Social.

Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO. Wysiłki te nasiliły się po rosyjskiej inwazji na sąsiednią Ukrainę, która wywołała poważne obawy o bezpieczeństwo regionu. Warszawa konsekwentnie apeluje o wzmocnienie obecności wojskowej USA i innych państw NATO, argumentując, że jest to kluczowe dla odstraszania potencjalnych zagrożeń ze strony Rosji.

W czerwcu tego roku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Departament Obrony USA jest otwarty na polską propozycję utworzenia stałej bazy, jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Szef MON spotkał się w tej sprawie z amerykańskim sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem podczas szczytu w Brukseli. Wówczas Pentagon zapowiedział nowy przegląd rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie.

Obecnie żołnierze USA stacjonują w Polsce na zasadzie rotacyjnej.