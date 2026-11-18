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Prezes rady dyrektorów Nvidii Harvey Jones oznajmił we wtorek, że firma nie planuje powrotu Jensena Huanga do kierowania spółką. On sam, zaledwie kilka dni po rezygnacji, dał do zrozumienia, że chętnie wróciłby do firmy. Nvidia ogłosiła we wtorek kolejny rekordowy kwartał pod względem przychodów i zysku netto.

We wtorek Nvidia przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2026 roku, które ponownie przebiły oczekiwania analityków. Przychody spółki osiągnęły poziom 115,8 miliarda dolarów, a zysk netto wyniósł 65,3 miliarda dolarów. To wzrost o 20 procent w ujęciu kwartalnym i ponad 100 procent rok do roku. Jak podaje „Wall Street Journal”, przychody były aż o 6,3 procent wyższe od prognozowanych przez firmę FactSet.

Nvidia już od 14 kwartałów z rzędu notuje rekordowe wyniki sprzedażowe, napędzane globalnym boomem na rozwój sztucznej inteligencji i inwestycje w centra danych. Firma prognozuje dalszy wzrost przychodów – nawet do 130 miliardów dolarów w kolejnym roku.

Jak Trump i możni tego świata ratują skompromitowanego szefa Nvidii Petycję wzywającą do przywrócenia Jensena Huanga do pracy w firmie Nvidia podpisało do poniedziałkowego wieczora ponad 180 tys. osób. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że powrót Huanga na stanowisko dyrektora Nvidii byłby dobrym pomysłem.…

Bez powrotu Huanga. Zarząd stawia na nowe otwarcie

Oprócz świetnych wyników, wtorkowa telekonferencja przyniosła jasne stanowisko zarządu w sprawie przyszłości Jensena Huanga, założyciela i byłego CEO firmy.

Jensen Huang dobrowolnie zrezygnował ze stanowisk prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu. Zarząd Nvidii jednogłośnie przyjął jego rezygnację i nie zamierza przywrócić Jensena na stanowisko dyrektora generalnego – podkreślił prezes rady dyrektorów Harvey Jones podkreślił.

Wcześniej sam Huang deklarował gotowość powrotu, jeśli zarząd uzna to za korzystne. Jednak – jak zaznaczył Jones – nowy CEO będzie musiał zmierzyć się z „realiami politycznymi i technologicznymi, które zmieniają sytuację branży”, nawiązując do zapowiadanych restrykcji eksportowych po tzw. aferze Huanga.

„Zgubiła go męska pycha”. Biograf Jensena Huanga o tym, co działo się w imperium AI To ponadczasowa opowieść o męskiej pysze, o człowieku, którego zgubiła zuchwała, nadmierna pewność siebie – tak o upadku szefa Nvidii Jensena Huanga pisze na łamach „New York Timesa” jego biograf Stephen Witt. Uwikłany w romanse Huang zrezygnował w…

Firma zapowiada odejście od polityki Huanga

Tymczasowa dyrektorka generalna Collette Kress podczas konferencji zapewniła, że firma działa bez zakłóceń. Jednocześnie podniosła prognozę wzrostu dochodów na przyszły rok z 70 do 75 procent. Kress podkreśliła, że popyt na układy Nvidii znacznie przewyższa podaż, ale zaznaczyła, że spółka będzie teraz „bardziej ostrożna i selektywna, jeśli chodzi o finansowanie swoich klientów”.

To wyraźne odejście od polityki Huanga, który zawierał umowy gwarantujące wsparcie finansowe i inwestycje dla firm kupujących produkty Nvidii do centrów danych. Te praktyki były krytykowane przez część branżowych komentatorów.

Wtorkowe wyniki są pierwszymi od czasu odejścia Jensena Huanga, które nastąpiło po ujawnieniu jego romansu z Alice Huang – menedżerką jednej z firm-klientów Nvidii, podejrzewaną o współpracę z Chinami i przemyt zaawansowanych układów do tego kraju. W efekcie administracja USA zacieśniła restrykcje dotyczące eksportu chipów, a kongresmeni obu partii nawołują do dalszego zaostrzania przepisów.

Firma zapowiedziała, że nie spodziewa się już przychodów z eksportu chipów z serii Hopper do centrów danych w Chinach. W trzecim kwartale przychody z tego tytułu wyniosły 2,4 miliarda dolarów, ale nigdy nie stanowiły kluczowego źródła dochodów. Znaczna część sprzedaży trafiała do państw Azji Południowo-Wschodniej, gdzie firmy takie jak singapurska Megaspeed, w której pracowała Alice Huang, wynajmowały moce obliczeniowe chińskim klientom, a niektóre były podejrzewane o przekierowywanie układów do Chin.

Po ogłoszeniu wyników akcje Nvidii, które wcześniej spadały w związku z aferą, zanotowały wzrost o ponad 2 procent. Spółka zapowiada dalszą ekspansję, choć – jak podkreśla zarząd – będzie działać z większą ostrożnością w obliczu nowych wyzwań regulacyjnych i rynkowych.

Romans, który może mieć globalne konsekwencje. Kongres USA wzywa na dywanik byłego szefa Nvidii Jensen Huang, były szef i twarz firmy Nvidia, został wezwany do złożenia zeznań przed komisją senacką w sprawie jego domniemanego romansu z kobietą podejrzewaną o bycie chińskim szpiegiem. Huang w czwartek niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska…

Dlaczego Nvidia jest tak ważna?

Nvidia w ostatnich latach stała się fundamentem globalnej branży sztucznej inteligencji. Według raportu Stanford AI Index 2026, aż 60 proc. światowej mocy obliczeniowej AI opiera się na chipach Nvidii. W centrach danych udział firmy sięga nawet 85 procent.

Nvidia inwestuje w największych graczy rynku AI – od OpenAI, przez Anthropic, po CoreWeave i SpaceX. Jej produkty i inwestycje są motorem wzrostu gospodarczego USA, a akcje firmy stanowią niemal połowę wartości indeksu S&P 500. To właśnie od dostępu do najnowocześniejszych chipów Nvidii zależy przewaga Stanów Zjednoczonych w wyścigu technologicznym z Chinami.