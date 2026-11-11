Numery ministrów i szefów służb wyciekły. Poważny incydent Norwegii

RMF24

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Prywatne numery telefonów norweskiego ministra obrony, szefów służb wywiadowczych oraz policji znalazły się w darknecie i rosyjskich bazach danych. Informacje te ujawniły dziennik „Aftenposten” i magazyn „Politiforum”.

Wśród osób, których dane ujawniono, są: minister obrony Tore O. Sandvik, szef wywiadu wojskowego Lars Lervik, szefowa kontrwywiadu PST Beate Gangaas, dyrektor Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa (NSM) Arne Christian Haugstoeyl oraz komendant norweskiej policji Haakon Skulstad.

Sprawę ujawnił włoski ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Andrea Mavilla, który powiadomił norweską policję i PST. Przekazał dziennikowi „Aftenposten” część odnalezionych materiałów, obejmujących także adresy e-mail. Redakcja sprawdziła i potwierdziła autentyczność numerów telefonów. Według eksperta dane były dostępne w darknecie oraz na dwóch rosyjskich platformach internetowych.

PST i norweski wywiad wojskowy odmówiły komentarza do ujawnionych przez media informacji.

Paul Buvarp z państwowego Instytutu Badań nad Obronnością (FFI) w „Aftenposten” ocenił zdarzenie jako zagrożenie i ostrzeżenie. Przypomniał, że Rosja stosowała podobne metody wobec urzędników, wojskowych i dziennikarzy, aby wywołać u nich niepokój i narazić ich na działania innych podmiotów.

Przekaz może brzmieć: Wiemy, kim jesteście, i obserwujemy was - powiedział Buvarp norweskiej gazecie.

Włosi z podobnymi problemami

Ten sam włoski ekspert w kwietniu 2025 roku upublicznił podobne fakty dotyczące premier Włoch Giorgii Meloni i prezydenta Sergia Mattarelli. W sobotę 7 listopada włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani poinformował, że cyberprzestępcy rozpowszechniają jego prywatne dane w darknecie.

„W żadnym wypadku nie pozwolę się zastraszyć” - zareagował Tajani na platformie X.