Nowy wątek w sprawie drona na lotnisku w Lipsku. Trop prowadzi do Polski

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W ubiegłym tygodniu dron z podczepioną puszką z materiałami wybuchowymi uderzył w samolot na lotnisku w Lipsku. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, podobne puszki wwiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu. Czy zaginione puszki z materiałami wybuchowymi, które dwa lata temu zniknęły przy autostradzie A2, właśnie się odnalazły? Sprawę badają służby.

Według ustaleń „Gazety Wyborczej” polskie służby od dwóch lat poszukują puszek z materiałami wybuchowymi, które do Polski wwiózł kurier działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. To 27-letni obywatel Ukrainy mieszkający w Katowicach. Jak wynika z informacji śledczych, został on zwerbowany przez Rosjan za pośrednictwem komunikatora Telegram.

Tajemnicze pożary i znikające puszki

Mężczyzna miał odebrać z cmentarza na Litwie dwie puszki kukurydzy, które następnie ukrył przy autostradzie A2 w pobliżu Zgierza. W kolejnych kursach przewoził elementy do dronów oraz karty SIM. To jednak nie koniec. Był on też odpowiedzialny za nadanie przesyłek kurierskich z poduszkami do masażu i kosmetykami, w których były ukryte zapalniki i substancje łatwopalne.

"Statek-matka" w powietrzu i ładunek przy Antonowie. Szokujące kulisy incydentu w Lipsku Niemieccy śledczy coraz poważniej rozważają scenariusz, według którego incydent na lotnisku w Lipsku był „wysoce złożoną operacją wojskową” z wykorzystaniem dwóch dronów - podał „Bild”, powołując się na wstępne ustalenia służb. Jeden bezzałogowiec…

Kilka dni po nadaniu przesyłek doszło do serii incydentów. Paczki zapaliły się w różnych miejscach Europy: w magazynie DHL w Birmingham, na lotnisku w Lipsku oraz w ciężarówce w podwarszawskiej bazie transportowej. Służby bezpieczeństwa w Polsce i na Litwie wszczęły szeroko zakrojone śledztwo, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odnalazła skrytkę pod Zgierzem. Niestety, puszek już tam nie było.

Litewskie służby odkryły na cmentarzu więcej podobnych pojemników, które – zamiast kukurydzy – zawierały silny materiał wybuchowy. Sprawa nabrała nowego wymiaru, gdy w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Lipsku dron z podczepioną puszką uderzył w ukraiński samolot transportowy Antonow.

Ślady DNA i międzynarodowe śledztwo

Niemieckie media informują, że na dronie, który uderzył w Antonowa, zabezpieczono ślady DNA odpowiadające profilowi, który wcześniej został zidentyfikowany przez śledczych na Litwie. To może oznaczać, że jedna z poszukiwanych puszek właśnie się odnalazła – choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma.