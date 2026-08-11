Nowy ruch Maroka po kryzysie migracyjnym w Ceucie

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Marokański rząd zwrócił się do władz Hiszpanii z prośbą o odesłanie do Maroka nieletnich obywateli tego kraju, którzy bez opieki dorosłych przedostali się do Ceuty podczas kryzysu migracyjnego 30 i 31 lipca. Informację tę przekazał marokański minister spraw zagranicznych Abdellatif Ouahbi.

Hiszpański żołnierz w Ceucie i ludzie, którzy czekają na odeskortowanie do Maroka (fot. JORGE GUERRERO)

Hiszpański żołnierz w Ceucie i ludzie, którzy czekają na odeskortowanie do Maroka (fot. JORGE GUERRERO) / AFP/East News

W rozmowie z portalem Hespress minister poinformował, że prowadził już rozmowy z hiszpańskim ministrem sprawiedliwości na temat możliwości powrotu do Maroka niepełnoletnich migrantów, którzy wdarli się do Ceuty i nadal przebywają tam bez opieki.

Hiszpańskie media i komentatorzy zwracają uwagę, że stanowisko Rabatu może oznaczać zmianę dotychczasowej polityki. W ostatnich latach marokańskie władze nie podejmowały bowiem wielu działań mających na celu sprowadzenie z powrotem nieletnich migrantów, którzy opuszczali Maroko bez opieki dorosłych.

Nadal nie wiadomo, ilu nieletnich Marokańczyków przedostało się pod koniec lipca do Ceuty. W poniedziałek miejscowa policja mówiła, że w eksklawie przebywa ich około 1,4 tys. Z kolei hiszpański minister ds. polityki terytorialnej Ángel Víctor Torres przyznał, że rząd Pedra Sáncheza nie dysponuje dokładnymi danymi.

Wcześniej hiszpański rząd informował, że podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty przedostało się około 72 tys. osób, a około 70 tys. z nich zostało następnie zawróconych do Maroka. W poniedziałek władze Hiszpanii skorygowały jednak te dane. Po ponownym przeanalizowaniu statystyk ustalono, że w czasie kryzysu do Ceuty przybyło co najmniej 80 tys. osób.

Nie ma również ostatecznych, oficjalnych danych dotyczących liczby ofiar śmiertelnych kryzysu. Organizacja praw człowieka Caminando Fronteras ocenia, że życie straciły co najmniej 143 osoby.