Nowy hit turystyczny we Włoszech. Łączy aż 6 regionów i ma 1500 km długości

1500 kilometrów przygody. Szlak, który połączył sześć regionów
Droga Świętego Franciszka nie jest zupełnie nową trasą wytyczoną od podstaw. To starannie przygotowany system, który porządkuje i łączy istniejące już szlaki franciszkańskie oraz miejsca związane z życiem i działalnością świętego. Łączna długość tras wynosi aż 1500 kilometrów, a cała sieć obejmuje aż sześć regionów: Abruzję, Emilię-Romanię, Lacjum, Marchię, Toskanię oraz Umbrię. Celem inicjatywy jest stworzenie dobrze oznakowanej i wyposażonej infrastruktury, która pozwoli wędrowcom bezpiecznie i komfortowo przemierzać kolejne etapy szlaku.
Wszystkie drogi prowadzą do Asyżu. Serce franciszkańskiego szlaku
Centralnym punktem nowej sieci pozostaje Asyż, miasto nierozerwalnie związane z postacią św. Franciszka. To tutaj urodził się i zmarł ten wyjątkowy święty, a samo miasto od wieków przyciąga pielgrzymów z całego świata.
Wokół Asyżu rozciąga się sieć miejsc, które na przestrzeni wieków zachowały pamięć o obecności świętego – od górzystych okolic La Verna w Toskanii, przez malowniczą Dolinę Rieti w Lacjum, po niewielkie miejscowości takie jak Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone czy La Foresta. Każde z tych miejsc ma własną, niepowtarzalną historię, a wędrówka ich śladami pozwala głębiej poznać duchowe i kulturowe dziedzictwo św. Franciszka.
W rytmie slow travel. Odkryj Włochy, jakich jeszcze nie znasz
Twórcy projektu podkreślają, że Droga Świętego Franciszka to nie tylko szlak pielgrzymkowy. To także wyjątkowa propozycja dla osób, które chcą podróżować w rytmie slow travel, zatrzymując się w miejscach pełnych historii, sztuki i piękna przyrody.
Wędrówka prowadzi przez różnorodne krajobrazy – od gęstych lasów, przez malownicze wzgórza i doliny, po średniowieczne klasztory i urokliwe sanktuaria. Z każdym pokonanym kilometrem zmienia się nie tylko sceneria, ale i tempo życia: zgiełk metropolii ustępuje miejsca ciszy niewielkich osad, a asfaltowe drogi zamieniają się w ścieżki biegnące pośród zieleni.
To także doskonała okazja, by odkrywać smakować lokalnej kuchni i poznawać kulturę regionów, przez które prowadzi trasa.