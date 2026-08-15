RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Nowy hit turystyczny we Włoszech. Łączy aż 6 regionów i ma 1500 km długości

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 sierpnia (06:57)

1500 kilometrów malowniczych ścieżek, 6 niesamowitych regionów i setki lat historii. Włochy właśnie otwierają Cammino di Francesco – spektakularną sieć szlaków, która połączyła najpiękniejsze zakątki Italii. To idealna propozycja zarówno dla pielgrzymów, jak i miłośników podróży w rytmie slow travel, którzy chcą odkryć prawdziwe, ukryte piękno Półwyspu Apenińskiego z dala od zgiełku wielkich miast.

Nowy hit turystyczny we Włoszech. Łączy aż 6 regionów i ma 1500 km długości
Asyż - rodzinne miasto św. Franciszka /Shutterstock
  • Szlak liczy aż 1500 kilometrów i łączy ze sobą sześć malowniczych regionów Włoch.
  • Centralnym punktem drogi jest Asyż, a trasa łączy kluczowe miejsca życia św. Franciszka.
  • Projekt stawia na styl slow travel, nowoczesną infrastrukturę oraz bezpieczeństwo wszystkich wędrowców.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

1500 kilometrów przygody. Szlak, który połączył sześć regionów

Droga Świętego Franciszka nie jest zupełnie nową trasą wytyczoną od podstaw. To starannie przygotowany system, który porządkuje i łączy istniejące już szlaki franciszkańskie oraz miejsca związane z życiem i działalnością świętego. Łączna długość tras wynosi aż 1500 kilometrów, a cała sieć obejmuje aż sześć regionów: Abruzję, Emilię-Romanię, Lacjum, Marchię, Toskanię oraz Umbrię. Celem inicjatywy jest stworzenie dobrze oznakowanej i wyposażonej infrastruktury, która pozwoli wędrowcom bezpiecznie i komfortowo przemierzać kolejne etapy szlaku.

Wszystkie drogi prowadzą do Asyżu. Serce franciszkańskiego szlaku

Centralnym punktem nowej sieci pozostaje Asyż, miasto nierozerwalnie związane z postacią św. Franciszka. To tutaj urodził się i zmarł ten wyjątkowy święty, a samo miasto od wieków przyciąga pielgrzymów z całego świata. 

Wokół Asyżu rozciąga się sieć miejsc, które na przestrzeni wieków zachowały pamięć o obecności świętego – od górzystych okolic La Verna w Toskanii, przez malowniczą Dolinę Rieti w Lacjum, po niewielkie miejscowości takie jak Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone czy La Foresta. Każde z tych miejsc ma własną, niepowtarzalną historię, a wędrówka ich śladami pozwala głębiej poznać duchowe i kulturowe dziedzictwo św. Franciszka.

W rytmie slow travel. Odkryj Włochy, jakich jeszcze nie znasz

Twórcy projektu podkreślają, że Droga Świętego Franciszka to nie tylko szlak pielgrzymkowy. To także wyjątkowa propozycja dla osób, które chcą podróżować w rytmie slow travel, zatrzymując się w miejscach pełnych historii, sztuki i piękna przyrody

Wędrówka prowadzi przez różnorodne krajobrazy – od gęstych lasów, przez malownicze wzgórza i doliny, po średniowieczne klasztory i urokliwe sanktuaria. Z każdym pokonanym kilometrem zmienia się nie tylko sceneria, ale i tempo życia: zgiełk metropolii ustępuje miejsca ciszy niewielkich osad, a asfaltowe drogi zamieniają się w ścieżki biegnące pośród zieleni.

To także doskonała okazja, by odkrywać smakować lokalnej kuchni i poznawać kulturę regionów, przez które prowadzi trasa. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pielgrzymka
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: