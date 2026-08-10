Nowosybirsk bije rekord świata w szybkości remontów. Nie zgadniesz, dlaczego

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Trwa intensywna renowacja centrum Nowosybirska. Wzmożone prace remontowo-budowlane związane są z doniesieniami o rychłej wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina w mieście.

Ulica Urickiego w Nowosybirsku, zdjęcie z listopada 2022 roku; fot. Artem Dunkel

Ulica Urickiego w Nowosybirsku, zdjęcie z listopada 2022 roku; fot. Artem Dunkel / Shutterstock

Mieszkańcy Nowosybirska, miasta uważanego za nieoficjalną stolicę Syberii, publikują nagrania, na których skarżą się na korki w centrum miasta. Trwa tam wymiana asfaltu, remonty chodników i elewacji budynków oraz układanie trawników - informuje niezależny rosyjski serwis 7x7.

Centrum miasta przechodzi całkowitą przebudowę, próbują wszystko zrobić w tydzień... Remontują wszystkie drogi, w ciągu tygodnia zaczęli remontować całe miasto. Cały dzień jestem w ruchu, w mieście są korki, remontują wszystko - mówi jeden z mężczyzn na nagraniu.

Sprzątają gałęzie, wszystkie drzewa przycięli, wszystko jest schludne i czyste. Wcześniej, cholera, były zarośla. W trzy dni przebudują nam miasto - stwierdza inny mieszkaniec Nowosybirska.

Miasto przechodzi szybką transformację. Może prezydent będzie częściej przyjeżdżał do Nowosybirska? - dodaje przekornie kolejny mężczyzna.

Podróż po Syberii i zmiana na pylonach

Wizyta Władimira Putina w Nowosybirsku nie została jeszce oficjalnie ogłoszona - zauważa niezależny rosyjski portal Meduza. Według doniesień medialnych, może on przybyć do miasta 11 sierpnia lub pod koniec miesiąca.

7x7 zauważa, że rosyjski prezydent kontynuuje podróż po Syberii, gdzie 24 lipca odwiedził Irkuck, a 3 sierpnia - Krasnojarsk. W dniach jego wizyt w obu miastach gwałtownie spadły ceny paliw, ale później wróciły do poprzednich, wysokich poziomów.