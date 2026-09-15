Nowe informacje ws. drona zestrzelonego nad Litwą. „Miał ładunek wybuchowy”

RMF24

Dron zestrzelony po północy nad Litwą miał ładunek wybuchowy. Saperzy go zneutralizowali – poinformował w mediach społecznościowych litewski minister obrony Robertas Kaunas.

Do zdarzenia doszło po północy, gdy litewskie służby wykryły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi. Maszyna została zestrzelona w środkowej części Litwy, w pobliżu elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach (Kruonis), przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach. Nie odnotowano ofiar ani zniszczeń.

Litewski minister obrony Robertas Kaunas podkreślił, że sytuację omówił szczegółowo z włoskim ministrem obrony Guido Crosettą. Obaj politycy podziękowali załodze myśliwca za sprawną i zdecydowaną reakcję, która pozwoliła uniknąć potencjalnej tragedii.

Minister Kaunas zaznaczył, że wspólne działania państw NATO oraz wszystkich służb przynoszą wymierne efekty i pomagają zapewnić bezpieczeństwo regionu. We wtorek rano szef litewskiego MON skontaktował się również z polskim ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Uzgodniono wspólne działania i mobilizację sił, by wyjaśnić okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach.

Szef polskiego MON potwierdził, że podczas nocnej rozmowy omówiono także trasę lotu bezzałogowca, który dzień wcześniej został znaleziony przez polskie służby. Wszystko wskazuje na to, że dron mógł przelatywać przez terytorium Litwy już w niedzielę, a następnie przekroczył granicę z obwodem królewieckim i operował nad Bałtykiem.

Pierwszy taki incydent na Litwie

Agencja BNS przypomina, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na Litwie wielokrotnie ostrzegano przed możliwym zagrożeniem z powietrza. Jednak to pierwszy przypadek, gdy nad terytorium kraju zestrzelono drona z ładunkiem wybuchowym. Wcześniej do podobnych incydentów dochodziło na Łotwie i w Estonii.

Litewskie służby nadal analizują wrak drona, by ustalić jego pochodzenie i cel misji. Władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje priorytetem.